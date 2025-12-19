Economie

Plata impozitelor. Românii care primesc bonificații de la stat, condițiile anunțate de Ministerul Finanțelor

Comentează știrea
Plata impozitelor. Românii care primesc bonificații de la stat, condițiile anunțate de Ministerul FinanțelorSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Ministerul Finanţelor a anunţat lansarea procesului de acordare a bonificaţiilor de 3% pentru contribuabilii mici şi mijlocii care şi-au achitat la timp obligaţiile fiscale pentru anul 2024. Ministerul va anunța în perioada următoare și procesul de acordare a bonificaţiilor pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili.

Bonificaţii de 3% pentru contribuabilii mici şi mijlocii, generate în SPV

Ministerul Finanţelor a generat vineri în Spaţiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificaţiei de 3%. Măsura se aplică impozitului pe profit anual şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024.

„Astăzi, au fost generate în Spaţiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificaţiei de 3%, aplicabile impozitului pe profit anual şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024.”, a anunțat Ministerul.

Valoarea totală a bonificaţiilor acordate se ridică la 160.155.998 lei. Ministerul precizează că această facilitate vizează contribuabilii care şi-au îndeplinit la timp obligaţiile fiscale pentru anul trecut.

Rodica Stănoiu, deshumată din cauza luptei pe avere. Scenariu care a dus la un scandal mediatic
Rodica Stănoiu, deshumată din cauza luptei pe avere. Scenariu care a dus la un scandal mediatic
Scumpiri la pompă, de la 1 ianuarie. Ce vor plăti șoferii pentru benzină și motorină
Scumpiri la pompă, de la 1 ianuarie. Ce vor plăti șoferii pentru benzină și motorină

Bonificațiile vor recompensarea respectării regulilor fiscale

Alexandru Nazare  a afirmat că acordarea bonificaţiilor transmite un mesaj clar mediului de afaceri onest. Contribuabilii care îşi declară corect şi la timp obligaţiile şi îşi plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil şi predictibil.

Măsuri fiscale

Sursă foto: Freepik.com

Ministrul Finanțelor a precizat că măsura reprezintă un pas către un parteneriat corect între stat şi mediul de business, bazat pe responsabilitate şi disciplină fiscală. Bonificaţiile evidenţiază recunoaşterea şi recompensarea respectării regulilor fiscale. Este un pas în direcţia unui parteneriat corect între stat şi mediul de business, bazat pe responsabilitate şi disciplină fiscală”, a declarat Alexandru Nazare,

Facilităţi fiscale pentru compensarea obligaţiilor datorate

Bonificaţiile acordate contribuabililor mici şi mijlocii pot fi folosite pentru compensarea obligaţiilor fiscale datorate. Condiţia este ca firmele să fi depus toate declaraţiile, să fi plătit la timp impozitele aferente anului 2024 şi să nu aibă alte datorii restante.

Ministerul Finanţelor a explicat că procesul de acordare a bonificaţiilor va continua şi pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili. Procedura se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:02 - Ucraina, atac fără precedent în Marea Mediterană. Un petrolier din flota fantomă rusă, lovit
15:50 - Rodica Stănoiu, deshumată din cauza luptei pe avere. Scenariu care a dus la un scandal mediatic
15:43 - Donald Trump face un pas riscat: Războiul cu Venezuela este o opțiune
15:32 - Scumpiri la pompă, de la 1 ianuarie. Ce vor plăti șoferii pentru benzină și motorină
15:28 - Cu ce se ocupă Gică Hagi de când nu mai e antrenor: „Regele” este foarte activ
15:21 - Macron vrea reluarea legărurii directe cu Putin: Fără dialog, Rusia rămâne un obstacol

HAI România!

Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale