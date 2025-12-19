Plata impozitelor. Românii care primesc bonificații de la stat, condițiile anunțate de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanţelor a anunţat lansarea procesului de acordare a bonificaţiilor de 3% pentru contribuabilii mici şi mijlocii care şi-au achitat la timp obligaţiile fiscale pentru anul 2024. Ministerul va anunța în perioada următoare și procesul de acordare a bonificaţiilor pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili.

Ministerul Finanţelor a generat vineri în Spaţiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificaţiei de 3%. Măsura se aplică impozitului pe profit anual şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024.

„Astăzi, au fost generate în Spaţiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificaţiei de 3%, aplicabile impozitului pe profit anual şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024.”, a anunțat Ministerul.

Valoarea totală a bonificaţiilor acordate se ridică la 160.155.998 lei. Ministerul precizează că această facilitate vizează contribuabilii care şi-au îndeplinit la timp obligaţiile fiscale pentru anul trecut.

Alexandru Nazare a afirmat că acordarea bonificaţiilor transmite un mesaj clar mediului de afaceri onest. Contribuabilii care îşi declară corect şi la timp obligaţiile şi îşi plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil şi predictibil.

Ministrul Finanțelor a precizat că măsura reprezintă un pas către un parteneriat corect între stat şi mediul de business, bazat pe responsabilitate şi disciplină fiscală. Bonificaţiile evidenţiază recunoaşterea şi recompensarea respectării regulilor fiscale. Este un pas în direcţia unui parteneriat corect între stat şi mediul de business, bazat pe responsabilitate şi disciplină fiscală”, a declarat Alexandru Nazare,

Bonificaţiile acordate contribuabililor mici şi mijlocii pot fi folosite pentru compensarea obligaţiilor fiscale datorate. Condiţia este ca firmele să fi depus toate declaraţiile, să fi plătit la timp impozitele aferente anului 2024 şi să nu aibă alte datorii restante.

Ministerul Finanţelor a explicat că procesul de acordare a bonificaţiilor va continua şi pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili. Procedura se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare.