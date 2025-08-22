Social Buzău, record la achiziția de microbuze electrice







Municipiul Buzău a atins un record la nivel național în materie de achiziții publice, după ce administrația locală a cumpărat 20 de microbuze electrice și tot atâtea stații de încărcare, pentru suma de 24,5 milioane de lei, adică aproape 5 milioane de euro, potrivit sansanews.ro.

Buzău a stabilit un record național în privința achiziției de microbuze electrice, după ce Primăria a cumpărat 20 de vehicule și 20 de stații de încărcare la un preț total de 24,5 milioane de lei, echivalentul a aproape 5 milioane de euro.

Valoarea unui pachet depășește 245.000 de euro, sumă care situează municipiul în centrul controversei privind costurile ridicate ale acestor mijloace de transport finanțate prin PNRR.

Contractul a fost derulat în 2024, începând în iunie și finalizat în decembrie, conform platformei SEAP și unei postări a primarului Constantin Toma. Vehiculele, produse în Turcia de compania Karsan au o lungime de 5,8 metri, autonomie maximă de 210 kilometri și capacitate de 22 de pasageri. Calculele arată că, dacă o stație de încărcare cu montaj costă în jur de 24.000–25.000 de euro, prețul real al unui microbuz achiziționat la Buzău se ridică la aproximativ 220.000 de euro, fără TVA.

Primăria a selectat firma Anadolu Automobil ROM, după ce a analizat trei oferte. Până în prezent, au fost livrate 12 dintre cele 20 de microbuze, aflate acum în probe tehnice. Ele vor transporta elevii la orele de început și final de cursuri, iar în restul timpului vor circula pe trasee urbane.

Primarul a subliniat că achiziția s-a realizat printr-o altă axă PNRR decât cea verificată de Ministerul Investițiilor, motiv pentru care, în prezent, contractul nu face obiectul unor anchete oficiale.

În județul Buzău, datele confirmă prețul mediu al pieței pentru stațiile de încărcare. La Merei, trei unități au costat 72.000 de euro (24.000 de euro fiecare), iar la Pătârlagele, edilul a raportat un cost de aproximativ 23.700 de euro pentru fiecare stație. Diferențele de preț dintre diverse contracte arată clar că valoarea ridicată de la Buzău provine din costul microbuzelor, nu din infrastructura de încărcare.

Situații similare s-au înregistrat și în alte județe. La Galați, un pachet microbuz+stație a ajuns la 246.000 de euro, iar la Botoșani costurile au variat între 243.000 și 244.500 de euro.