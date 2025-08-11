Politica A început bătălia pentru șefia PSD. cine sunt susținătorii lui Titus Corlățean







Titus Corlățean a devenit numele central în disputa pentru conducerea PSD, după ce primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, și-a anunțat sprijinul public pentru candidatura acestuia.

Primarul Constantin Toma a făcut publică susținerea sa pentru Titus Corlățean într-o postare pe Facebook, după ce senatorul și fostul ministru de Externe și-a anunțat candidatura la șefia PSD. Toma a subliniat că, în urma unor rezultate electorale dezamăgitoare și a scăderii constante în sondaje, partidul are nevoie urgentă de o schimbare la vârf.

În acest context, Titus Corlățean este văzut ca o alternativă serioasă, care promite o reformă internă bazată pe profesionalism și moralitate. Senatorul a descris situația actuală a partidului ca pe un „vulcan” în așteptarea unei erupții, ilustrând astfel tensiunile și nemulțumirile din interiorul PSD.

Susținătorii lui Titus Corlățean critică gestionarea de către actuala conducere, în colaborare cu PNL, a crizei economice și sociale din România.Constantin Toma a punctat că această colaborare a condus la o deteriorare a situației țării, afectând negativ viețile cetățenilor și încrederea în partidele de guvernare.

Proiectul propus de Titus Corlățean pentru reconstrucția PSD pune accent pe o echipă formată din oameni competenți, de încredere și cu integritate, care să ofere o viziune clară și responsabilă asupra viitorului partidului.

În același timp, în mediile politice au apărut opinii divergente, iar negocierile interne se anunță complicate, ținând cont de multiplele tabere din cadrul PSD.

Senatorul Titus Corlățean a confirmat oficial că va candida la președinția Partidului Social Democrat, exprimându-și dorința de a readuce partidul pe o traiectorie de credibilitate și performanță. El a subliniat că susține o schimbare profundă în PSD, bazată pe integritate și profesionalism, și că are sprijinul multor colegi care împărtășesc aceași viziune cu el.

Corlățean a precizat că nu există alianțe ascunse în această candidatură și că dialogul său cu membrii partidului este deschis și transparent, evidențiind nevoia urgentă de revitalizare a PSD.