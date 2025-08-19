Social În plin scandal, CJ Bihor mai recepționează 25 de microbuze de la firma lui Vlad Papuc







Consiliul Județean Bihor a mai luat 25 de microbuze. De la aceeași firmă apropiată PNL. Firma de la care a făcut achiziții și anul trecut. Recepția microbuzelor a avut loc azi, 19 august. Achizițiile de microbuse electrice de la firma Aveuro au generat controale ale Corpului de Control al Ministrul Fondurilor Europene, la nivel național.

Consiliul Județean Bihor, în mandatul lui Ilie Bolojan, a mai achiziționat, în 2024 microbuze la peste 200.000 euro /bucata, adică mai mult decât dublu decât făceau, adică 80.000-90.000 euro /bucată. Și licitația pentru actualele microbuse a avut loc tot în mandatul actualului premier la conducerea CJ Bihor.

"Consiliul Județean Bihor a recepționat 25 de microbuze electrice pe care urmează să le transfere către primăriile din Bihor pentru a putea fi folosite la transportul elevilor. Microbuzele au fost livrate de compania Aveuro International SRL, câștigătoarea licitației. Valoarea contractului este de 22.825.000 lei, fără TVA", anunță Consiliul Județean Bihor.

"Vom achizitiona 25 de microbuze, cu o valoare totala de peste 30 de milioane de lei. În perioada următoare vom lansa licitatia pentru alte 22 de microbuze scolare electrice, printr-un proiect derulat de Administratia Fondului pentru Mediu, cu finantare guvernamentală”, scria Ilie Bolojan pe Facebook pe 2 august 2024.

Ulterior, Consiliul Județean Bihor a anunțat că a achiziționat microbuzele pentru suma de 22,8 milioane de lei fără TVA, adică 27,2 milioane de lei cu TVA, mai puțin decât suma bugetată. Asta înseamnă 182.000 euro/bucată. Actualul președinte al Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan spune că la licitația pentru primele microbuse s-a făcut o economie de șapte milioane de lei. De aceea s-a mai făcut o licitație pentru alte microbuse. La prima licitație au fost cinci firme . Trei au fost descalificate. Aveuro a avut cel mai mare puncaj. La a doua licitație au fost trei firme. Pacific Electric din București i-a contestat pe cei de la Aveuro, fiindcă nu ar fi avut oferta tehnică corespunzătoare.

Aveuro au făcut o cerere de intervenție la contestația și a avut câștig de cauză. Din moment ce azi au fost recepționate de CJ Bihor alte 25 de microbuse școlare de la Aveuro.

O investigație a reporterIS arăta că de 250 de milioane de euro alocat prin PNNR pentru 3.200 de microbuze a fost suficient în realitate doar pentru 1.300 de vehicule. Singurul consiliu județean care a achiziționat microbsusele electrice la preț corect, adică 118.000 euro/bucată, e cel din Sălaj. Firma Aveuro ar fi comercializat în pandemie măști faciale, mănuși și dezinfectanți. Mama patronului Aveuro, Vlad Papuc, este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova.