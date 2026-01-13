Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 ianuarie 2026. Un alt pericol

Pe 14 ianuarie s-au născut Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Giulio Andreotti, Caterina Valente, Pierre Loti, Dimitrie Bolintineanu, Mihai Brediceanu, Benedict Gănescu, Victor Socaciu, Mihai Isbăşescu, Călin Popescu-Tăriceanu.

LA MULȚI ANI ! Pe stil vechi ( așa se spune)! Două bătăi strică, dar nu două petreceri, vorbă veche și înțeleaptă !

În “Kalendar” iarăşi o sărbătoare veche, veche ca lumea - nimeni nu mai ştie cum se mai numeşte şi cum se ţine. Era un prilej de previziuni, de magie oraculară. Observarea cerului era importantă, probabil o moştenire de la augurii romani. Sau de la daci, de la Zamolxe, pe care Herodot îl creditează cu ştiinţa interpretării semnelor ceului, învăţată în Egipt şi/sau de la Pitagora.

Se mai ştie doar că dacă plouă sau ninge, e ceaţă sau alt fenomen meteo nefavorabil, preţurile vor creşte, “grâul se va scumpi” spune gromovnicul.

“Despre vreme: În 14 ianuarie de va fi senin, anul va fi bun. De va fi tulburat, boală în dobitoace. De va fi ploaie se vesteşte scumpete.” (Olteanu, CPR, 2001, pag. 53, după CRP, 1944, pag. 6)

Peste sărbătoarea veche europeană oraculară de interes general, vreun consiliu ecleziastic a aşternut tot o sărbătoare colectivă, un exemplu de pioşenie şi de credinţă, Cuvioşii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait. Mircea Eliade îmi spunea că a studiat aceste corespondenţe dintre sărbătorile vechi şi cele creştine, legătura dintre religia europeană şi cea orientală. Din nefericire nu a mai avut timp să-şi strângă gândurile într-un nou volum. Sau, nu a mai avut chef! Sunt multe taine despre aceste lucruri, dar, “să nu tulburăm apele” cum spunea Profesorul!

"Evenimentul Zilei" din 14 ianuarie 1938 a fost proiecţia simultană în 38 de oraşe principale din SUA, la ora 20,00 EST, a filmului "Snow White and the Seven Dwarfs", primul lung metraj tehnicolor de desene animate. Premiera avusese loc în decembrie anterior, pe 21, la Los Angeles, pentru Crăciun. Bineînţeles, opera marelui Walt Disney. La sfârşitul filmului, în fiecare sală arhiplină, aceiaşi reacţie: câteva momente de tăcere, ca şi când publicul ar fi savurat în continuare încântarea produsă de capodoperă şi să parcurgă drumul din ţara fanteziei în viaţa normală - şi apoi - aplauze, aplauze şi urale zeci de minute!

Analizez desenele animate de la jumătatea secolului XX, produs al moralei mic burgheze: excepţional desenate, frumoase, făcute pentru a plăcea, pentru a trezi emoţie artistică, cu un umor care te făcea să râzi în hohote. Muzică bună şi umor de calitate. Scopul lor era să te simţi bine!

Analizez desenele animate din prezent, manga, anime, etc produs schizoid din Orientul îndepărtat: desen sumar, proporţii anormale, subiecte schematice, primitive, dar foarte agresive, multă, foarte multă violenţă şi cruzime nemotivate, emanaţie a spiritului asiatic şi a unui mod de viaţă străin, ciudat, de neacceptat pentru un om civilizat. Scopul lor este să spele creierul, să rupă copiii de realitate şi să inducă frica nemotivată!

Mai mult, ritmul acţiunii în desenele animate contemporane este foarte rapid, drăcesc şi obişnuieşte copiii, care sunt abandonaţi în faţa televizoarelor care difuzează pe multe canale, dedicate, asemenea orori, ei bine, obişnuieşte copiii cu un ritm al vizualizări mult mai rapid decât viaţa normală. Astfel copiii îşi pierd interesul pentru "vizualizarea" vieţii. Acelaşi rezultat se obţine în cazul jocurilor pe computer, care şi ele au un ritm foarte rapid.

Copiii care sunt expuşi la astfel de pericole, mai mult de cinci ore pe zi, îşi pierd interesul pentru viaţa normală, reală, care, pentru ei, se petrece prea lent!

După cum arată studiul de la Harvard, din care am citat, produsul multor sociologi, pedagogi şi psihologi infantili, studiu comandat de Guvernul SUA prin Surgeon General, copiii lăsaţi multe ore în faţa micului ecran sau a monitoarelor îşi pierd interesul pentru educaţie, pentru învăţătură, familie, în general, pentru o viaţă normală. Când cresc, devin nişte ciudaţi, antisociali, care se adaptează cu greu şi multe pilule.

Aşa era fraza din raportul respectiv, să interpretăm că respectivii subiecţi devin drogaţi, sau necesită medicamentaţie alopată? Probabil, că ambele situaţii, raportul este foarte bine făcut, de nişte oameni, nişte profesionişti care se cam joacă cu creierele şi gândurile celor din jurul lor.

"Ritmul desenelor animate şi al jocurilor pe computer este prea rapid, sunt un pericol pentru copii! Fără a discuta despre violenţa indusă şi despre alienarea copiilor." este concluzia Surgeon General interimar al Statelor Unite, Stephanie Haridopolos, șefa personalului de la Casa Albă.

Încă un pericol, să-l adăugăm pe lista lungă, lungă, a primejdiilor cotidiene, mâine, poate va apărea un nou pericol, pentru că nu-i aşa, mâine este o altă zi!

BERBEC

Dimineaţa trebuie neapărat să-ţi stăpâneşti furia şi agresivitatea în faţa prostiei şi a relei voinţe. Primeşti un premiu pentru atitudinea pozitivă: o veste bună, poate, mai pe seară. Azi lasă-te în voia micilor plăceri ale vieţii! Mici cumpărături, o prăjitură, cafea scumpă. Nu o să faci din asta o regulă, dar dacă vrei să fii respectat, trebuie să te respecţi tu primul! Nu lua şi nu da bani cu împrumut, speculaţiile financiare nu sunt bine aspectate. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Mai pe seară trebuie să-ţi respecţi promisiunile făcute mai înainte.

TAUR

Poţi aborda domeniul material, situaţiile urgente, problemele cotidiene. Lasă cumpărăturile mai mari pentru perioada de solduri, de discounturi, perioadă care începe, probabil, în curând. Dimineaţa ai un umor negru! Prostia şi nesimţirea celor din jur ating cote patologice şi nu ai altceva de făcut decât să faci haz de necaz! Dar nu duce problemele acasă, în cuplu, familie! Carisma ta este la maximum, aşa că poţi avea rezultate favorabile in tot ceea ce inseamna convingere şi cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul. Totuşi, ai o problema cu o femeie, sau de genul feminin, de orice gen şi convingere ai fi!

GEMENI

Trebuie să filtrezi prin raţiune informaţiile care te asalteaza astăzi. Majoritatea nu te interesează, uită-le! False sau trunchiate, unele date te pot face să iei decizii greşite, atenţie! Dispui astăzi de o mare energie, însă nu o risipi făcând pe berbecul de asalt în faţa obstacolelor! Ocoleşte-le! Fii deştept şi nu uita marea lege: "natura găseşte întotdeauna o soluţie"! O veste sau o întâlnire iti face mare plăcere. Este timpul potrivit să sa te gandesti cum sa finalizezi în condiţii bune afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus şi a lui Mercur indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar nu prea ai timp de aşa ceva, bineînţeles!

RAC

Ambianţa zilei de astăzi este plăcută şi relativ liniştită. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţe! Îţi place confortul material şi spiritual, armonia! Astăzi ai o oportunitate să petreci momente plăcute în compania unor oameni care îţi înţeleg problemele. Încearcă să obţii sprijinul lor! Domeniul favorizat este cel sentimental, aşa că uită-te bine, poate întâlneşti pe cineva, cumva, undeva. Pe seară poate la un film nou. Revin nişte proiecte sau idei din trecutul mai mult sau mai putin indepartat. Alianţele sunt bune daca poţi să le controlezi în mod eficient.

LEU

Dedică ziua lucrurilor obişnuite cunoscând faptul că domeniul relaţiilor umane e avantajat. Poţi cere unele favoruri. Dar, să nu te aştepţi la o mărire de salariu sau altceva legat de bani! Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite azi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de lucrurile obişnuite care consumă puţină energie vitală! La serviciu, la muncă, eşti înclinat să dai sfaturi anturajului. Trebuie să controlozi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor. Astăzi ai o mare putere de convingere, dacă eşti implicat în negocieri, sau tratative, nu renunţa aşa de uşor. Se pare că astăzi poţi avea un randament foarte bun.

FECIOARĂ

Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, nativii din Fecioară fiind mari amatori de adevăruri fundamentale. Nu vorbi mult, fii concis şi precis! Mai reţinut în păreri, mai tolerant! Eşti stresat, neliniştit şi îngrijorat pentru că nu ştii din ce cauză. Poate fi subconştientul de om al pământului care vede în vremea anormală pagubă şi necazuri. O să trecem şi prin asta! Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective. Ca să nu pierzi vremea degeaba, după cum spune vorba din popor, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp.

BALANŢĂ

Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite azi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de lucrurile obişnuite, care consumă puţină energie vitală. Dedică ziua lucrurilor obişnuite cunoscând faptul că domeniul relaţiilor umane este avntajat. Poţi cere unele favoruri. Dar, să nu te aştepţi la o mărire de salariu sau altceva legat de bani! Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vortex de trăiri, sentimente şi întâmplări din cele mai interesante. Amintirile nu-ti dau pace şi nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier.

SCORPION

Se schimbă vremurile, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză de reflecţie şi, mai ales, să modifici comportamentul tău social. Eşti nervos şi furios. Ai şi motive: nesimţirea celor din jur! Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să reevaluezi situaţia şi să modifici comportamentul tău social! Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă impecabil. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Viaţa în jungla de beton este mai necruţătoare decât în savanele Africii, şi la cel mai mic miros de „sânge” toţi prădătorii o să-ţi sară in cap, cât o fi tu de Scorpion cu venin de import din UE.

SĂGETĂTOR

Dimineaţa e favorabilă lucrurilor, acţiunilor profesionale ceva mai importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele legate de profesie, meserie. Nu te implica în domeniul financiar-bancar! Astăzi promovează-ţi interesele legate de profesie, meserie. Dimineaţa e favorabilă lucrurilor, acţiunilor profesionale mai importante. Nu lua hotărâri privind domeniul banilor, financiar. Nu lua decizii importante în această perioadă. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate, dar nu şi în speculaţii financiare-bancare. Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste, praguri sau examene.

CAPRICORN

Te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din activitatea cotidiană. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii Capricorni seniori este o perioadă forte bună pentru îngrijirea reumatismelor, a tratamentelor de îngrijire şi întreţinere, asta dacă pot ajunge la clinică fără să-şi pună în pericol genuchii, “călcâiul lui Ahile” al zodiei. Veşti neaşteptate urmate de alte veşti la fel de neaşteptate. Idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână.

VĂRSĂTOR

Azi nu te implica în conflicte cu semnele de apă şi foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Limitează cheltuielile la strictul necesar, poţi aşteapta soldurile. Magnetismul personal este în creştere. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută sau de veştile de la televizor. Aşa sunt ei, nu se pot vindeca! Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua sau nu da bani cu împrumut. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu un aparat, utilaj, unealtă, dar se pot rezolva repede!

PEŞTI

Îţi place să faci cadouri, dar astăzi nu te mai gândi ce daruri alese să le faci celor dragi, ci mai curând să fii aproape de ei şi să-i inţelegi, să-i ajuţi, să le faci viaţa mai plăcută! Trebuie să-ţi stabileşti priorităţile, "o foaie de parcurs"! Atacă problemele pe care le ai, una câte una, într-o succesiune logică. Azi trebuie să te concentrezi pe problemele carierei tale! O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea!