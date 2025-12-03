Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4 decembrie 2025. Despre Astrologie (XLIII) 

Pe 4 decembrie s-au născut Francisco Franco, Vasili Kandinsky, Deanna Durbin, Horst Buchholz, Nicolae Cartojan, Octav Desilla. Sinaxar, în calendarul creştin-ortodox, Sf. Mare Muceniţă Varvara.

Tradiţional, în "Kalendar", Bubatul, Zilele Bubatului, Sărbătoarea bubelor, Sărbătoarea Vărsatului, Barboasele, Varvara, Barbura, Savele.

Timp de trei zile se ţine festivalul vărsatului de vânt, boală de temut în colectivităţile ţărăneşti, de demult. În special copiii sunt ţinta unor practici strămoşeşti. De exemplu mamele „îmbărburează” copiii, ungându-i pe faţă cu miere, cu apă cu zahăr – ca cei mici să facă o formă uşoară de vărsat, „boala să fie dulce”. Se pare că obiceiul vine de la ciuma cea mare, din secolul XIV. Unii autori consideră însă că mai de timpuriu, din neoliticul superior, fiind şi un obicei dacic.

Imediat după Anul Nou dacic, tarabostes conduceau mici cete de războinici către cele patru zări. Prietenilor, aliaţilor, le duceau oale decorate cu spirala dacică, pline cu înmiresmata miere de Carpaţi. Duşmanilor le aruncau peste palisade, din fuga cailor, câteva mănunchiuri de săgeţi, care gest însemna: "o să aveţi nevoie de ele, dacă ne hotărâm să venim după voi!"

Dacă, în loc de săgeţi, aruncau mănunchiuri de crenguţe, însemna că dacii sunt gata să cadă la o învoială, chiar o alianţă, în anul ce începea. Galii, britonii, celţii, tracii dar şi alte popoare vechi europene, aveau cam acelaşi obiceiuri „diplomatice” de Anul Nou, care, la început cădea fie la echinocţiul de primăvară, fie la solstiţiul de iarnă!

De atunci, din antichitate, s-a păstrat uzanţa uniformă, folosită de multe popoare, populaţii europene, romanii, în primul rând, uzanţă diplomatică astăzi mondială, de a oferi o petrecere şi/sau o vânătoare ambasadorilor, imediat după Anul Nou, gest care confirmă continuarea unei politici obişnuite, normale.

În această zi se pun în apă crengi de măr, vişin, prun etc. şi se lasă până de Florii. Dacă rămurelele înfloresc e semn de an mănos, cu recoltă bună. (Pamfile).

Sf. Varvara este protectoarea minerilor. „Sf. Varvara îi plac petrecerile, glumele şi cântecul” (Ghinoiu). Nimeni nu intră în mină, minerii chefuiesc, pentru că se spune că Sf. Varvara inspectează mina şi pune semne unde este pericol. (Speranţia)

O versiune creştinată a Marii Zeiţe Demeter şi a ficei ei Persephona din mitologia greco-romană, vechea credinţă europeană. Se pare că adoptată de geto-daci sub numele de Semele, zeiţa frigiană, unii spun cabiră, a pământului. În aceste zile era pomenit şi marele Zamolxe sub ipostaza de stăpân al pământului şi al subsolului, al peşterilor şi, prin extensie, al minelor.

Demeter este stâpâna solului, a recoltei, şi prin fiica ei Persephona, care stătea jumătate din timp în împărăţia subterană a soţului ei, Hades (explicaţia anotimpurilor) şi subsolul, peşterile, minele, râurile subterane. Nimic nu se întâmpla în mină fără voia ei. Minerii o adorau şi îi aducea jertfe. Astăzi se roagă la Sf. Varvara.

Măi, dar distrat mai sunt! Câteodată... Din corespondenţa primită şi din ceea ce se petrece pe piaţa astrologiei şi a horoscoapelor mi-am dat seama brusc şi neaşteptat, ca o durere de piatră la rinichi, că publicul din România nu ştie ce, cum şi de ce să consulte un horoscop!

Cu asta trebuia să încep, cu introducerea în horoscop! Dar am circumstanţa atenuantă că fiind plecat din ţară atâţia ani, m-am obişnuit cu un anumit nivel de înţelegere al publicului faţă de astrologie, horoscop, zodiac etc. În India, de exemplu, sunt mulţi industriaşi importanţi, oameni de afaceri prosperi, care nu pleacă la birou până nu consultă astrologul propriu, sau horoscopul general.

Şaizeci de ani de dictatură din România, în care astrologia era strict interzisă, dar folosită de mai marii comunişti, au lăsat urme, primitivism, ca în multe alte domenii.

Horoscopul pe, sau cu zodii, aşa cum îl găsiţi în ziare, reviste şi cum îl ”comit” şi eu, a apărut nici acum o sută de ani. În America în timpul marii crize, în Marea Britanie cu câţiva ani mai înainte. Erau vremuri grele şi în timpul perioadelor dificile oamenii se îndreaptă către astrologie. Ea poate oferi răspunsuri la întrebările fundamentale, vechi de când lumea: „Cine sunt eu? Cine este cel de lângă mine? Ce îmi poate rezerva viitorul? Cum pot să rezolv problemele?”

Aşa că întrebările către rubrica de horoscoape ale ziarelor erau de ordinul miilor şi al zecilor de mii. Soluţia a fost trecerea de la răspunsul personal, la unul colectiv. De la tema astrală personală, la horoscopul cu zodii! A fost un succes răsunător. Ziarele care publicau horoscoape cu zodii au înregistrat o neaşteptată şi surprinzătoare creştere a vânzărilor cu 17%. Aşa că toate ziarele care trăiau cinstit din vânzarea produsului editorial au îmbrăţişat horoscopul. Făcut mai bine, mai prost, de astrologi, sau de redactorul sportiv, sau monden. De exemplu.

Succesul horoscopului cu zodii s-a bazat pe altă caracteristică umană: spiritul de solidaritate în faţa dificultăţilor. De exemplu, în State, prin anii 30’ ai secolului trecut, zilele de naştere se serbau împreună, pe zodii, în aceiaşi zi toţi. Leii cu Leii, Berbecii cu Berbecii. Era şi pentru economie, dar şi mai multă distracţie, mai multă lume!

Horoscoapele pe, sau cu zodii, sunt în funcţie de timp: pe un an, o lună, o săptămână, sau cotidiene. Cele mai greu de făcut sunt cele zilnice, v-o spun din proprie experienţă. Cele mai „bune” sunt cele săptămânale, care permit astrologului suficient spaţiu de manevră, iar pe de altă parte au procentul de realizare cel mai ridicat, în jur de 89%. Cine este fată, sau băiat deştept, face horoscoape săptămânale! Este imposibil ca într-o săptămână, un timp relativ lung, să nu se petreacă ceva din ceea ce s-a prezis, iar pe de altă parte, este un timp suficient de scurt ca persoana respectivă să-şi amintească ceea ce a citit, sau ascultat, despre horoscopul zodiei ei.

Horoscopul cu zodii are în ziare, reviste, sau pe net, diferite lungimi. Ani de zile, vreo şapte-opt, am lucrat pentru o platformă de telecomunicaţii din Occident care oferea şi horoscopul în multe limbi străine. Lungimea unui horoscop trebuia să fie fix de 144 caractere, fără diacritice. Lungimea optimă ar fi de 250-300 de caractere, în care astrologul are destul spaţiu să exprime două-trei idei.

Didier Colin, un astrolog francez de succes, cu care am schimbat unele idei are nişte reguli care încep cu „Nu” pe care cred că nu se va supăra dacă vi le spun, adaptate şi domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi:

Nu consulta niciodată un horoscop cu zodii care nu este semnat de un astrolog. Poate fi opera unui computer, sau a redactorului de mondene.

Nu consulta niciodată un horoscop care este o traducere, sau te trimite la alt site. Horoscopul respectiv poate fi făcut pentru altă ţară, alt continent. Trăieşti în Australia?

Nu lua cuvânt cu cuvânt ceea ce scrie în horoscop, ci personalizează. Adaptează la propriul tău caz.

Nu consulta horoscoape care amestecă astrologia cu numerologia, sau cu religii şi psihologii orientale.

Nu consulta horoscoape care nu au un caracter suficient de general. „O să câştigi la Loto!” Este o prostie funciară, nu pot toţi nativii din Rac, de exemplu, să câştige la Loto în aceiaşi zi, toţi! Poate, niciunul!

Bun, ar mai fi mai multe reguli ale astrologului francez, dar sunt mult prea critice pentru ceea ce vedeţi şi auziţi în România, în general pe micul ecran. O să mai revin asupra subiectului, că nu au intrat zilele în sac.

Haideţi să păstrăm climatul paşnic de sărbători de iarnă, cu colide cântate din pocnitori şi kalaşnikoave – a propos, de ce dom’le nu se nu interzice DEFINITIV în România comerţul cu pocnitori şi alte materiale explozive? Că dacă nu ştiţi, pe net sunt vreo cincizeci de tehnologii de producere a bombelor artizanale. E adevărat, sunt în arabă, urdu şi farsi! În română nu am găsit. Încă.

Acum vă rog să mă scuzați trebuie să bag cățelușele în casă că au răgușit de atâta lătrat la imbecilii cu pocnitori. Apoi o să mai citesc ceva. Poate o să deschid Biblia, de la Sinaia, mereu se deschide la Psalmi sau Proverbe. Sau o să văd un film vechi al lui Sergiu Nicolaescu, am de unde alege, ceea ce vă invit și pe domniile voastre.

Să nu uită că mai avem timp să facem ceea ce ne-am propus, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC O felicitare de Moş Nicolae de la un amic de departe te va bucura foarte mult, mai ales ca poţi primi şi o invitaţie. Din nou faci planuri de călătorie, din nou visezi la tărâmuri exotice! O veste primită dimineaţa te bucură foarte tare. Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, cel mai rapid corp ceresc din horoscop.

TAUR Ai o mulţime de lucruri de făcut, dar eşti în formă bună şi primeşti şi ajutorul pe care îl ceri. Ar trebui să faci încă de astăzi cumpărăturile darurilor, ajutându-l pe Moş Nicolae! Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Astrele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales. Totuşi, fii foarte atent la anturaj, la cei care profitând de faptul că te afli „pe caii cei mari” vor să-ţi smulgă o promisiune, un angajament.

GEMENI Poziţiile planetelor prezic un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care vor ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza neatenţiei tale. Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Călătoriile, însă, sunt bine aspectate. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

RAC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior de care ai atâta nevoie. Nu te lasa impresionat de vremurile nesigure şi presa negativă, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Cu o Lună gânditoare nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Totuşi, astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta, acum, la sfârşitul anului, a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta! Pe seară, poate un masaj, poate un bazin, poate la sală, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji.

LEU Zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Limitează-te la activităţile obişnuite. Dar, pregăteşte-te, vine ziua când trebuie să-l ajuţi pe Moş Nicolae la cadouri! De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca iti place sa faci pe şeful, astazi configuratia astrologica iti indica s-o lasi ceva mai moale, asa, pentru deliciile democraţiei. În scenariul pe care-l construieşti astăzi lipsesc amănunte, dar fiind vorba de sănătate nu trebuie sa uiţi niciun detaliu.

FECIOARĂ Ca să-ţi impui punctul de vedere personal astăzi trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patima, astfel lipsa de argumente logice, de dovezi, nu se observă. Seara, cumpărături de Moş Nicolae! Ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relatiile sentimentale. Carisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poti să profiţi, mai ales dacă eşti implicat în showbiz, politică sau afaceri. E o zi bună, iţi şoptesc stelele. E încă potrivit, nu este foarte frig, aerul este tare şi rece, dar tocmai de aceea e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte! Daca eşti la birou gândeşte-te la vacanţa de Crăciun şi cu siguranţă vei zâmbi!

BALANŢĂ Dispunerea ordonata a zodiacului, te poate ajuta să faci mai multă ordine şi să aduci logica carteziană în propriile gânduri. De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Eşti obosit şi nu prea ai chef de discutii. Mai bine fă-ţi ordine prin lucruri. Poate o sa gaseşti ceva ce iţi va da o idee bună! Încearcă să combini în mod eficient experienţa cu originalitatea. Şi un curcubeu care stă jumătate de oră pe cer nu mai este privit de nimeni!

SCORPION Ai idei şi ceea ce este mai important, ai idei bune! Şi nu se refră numai la cadourile de Moş Nicolae, ci la sfera profesională şi la interesele tale, viaţa ta, de celibatar, sau în cuplu! Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru rezolvarea afacerilor de familie. Singurul aspect negativ se referă la profesiune sau meserie - atenţie la bârfe şi intrigi! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unor aspecte complexe şi dificil de interpretat. Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveste ordinea si legalitatea. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

SĂGETĂTOR Este cazul unei decizii de stabilizare, ajustează ritmul cotidian. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi umorul sunt de menţionat, te ajuta să ai succes în domeniul sentimental! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitatie, dar astăzi este bine să vorbeşti mult fără să spui mare lucru si sa nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine, amana, dar cu termen fix! In a doua parte a zilei limitează-te la un program plăcut şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Nu te lăsa enervat de incidente minore!

CAPRICORN O dimineaţă mediocră, dar, o zi, pe total, favorabilă. Cu toate că eşti o fire prudentă, pe lângă prudenţă, trebuie să adaugi dinamică şi puţin curaj. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Implică-te în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Mulţumirile celor dragi sunt o recompensă consistentă. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici.

VĂRSĂTOR Cine crede ca are mereu timp, se înşeală mereu. Timpul parcă zboară! Poţi să regreţi mai târziu daca nu te hotărăşti astăzi, să alegi mai repede. Stelele îţi sunt favorabile, nu ezita! Conjunctura te avantajează, îndrăzneşte! Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor şi zvonurilor, mai ales daca sunt, evident, opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Ințeleptul spune ca a pierdut ziua in care nu a învaţat ceva, aşa că dacă continui sa faci pe cel care le ştie pe toate nici nu vei ști pe ce lume esti si îi vei incurca si pe cei din jur. Toata lume ştie că esti bun de gura, dar că eşti dezordonat – încearcă măcar astăzi sa fii mai reţinut şi mai ordonat!

PEŞTI Traversezi o perioadă de confuzii şi dubii! Nu intra în panică, fă astăzi cumpărăturile pentru Moş Nicolae şi lasă deciziile importante care depind de tine, pentru o zi mai favorabilă! Consumă mancare naturală, nechimizata şi nemodificată genetic. Reducere substantial portia de alcool, tigari si cafea. Acesta tactica te ajuta sa suporti mai bine schimbarea anotimpului înspre foarte frig şi stresul cotidian. Pentru a doua parte a zilei iţi propun un program de tip SMS, adică somn-mâncare-somn. Oboseala acumulată şi vremea încă caldă te trag la somn. Profită! Daca cauţi un apartament sau o garsoniera decenta, horoscopul tău iţi precizează ca astăzi eşti avantajat aşa că insistă şi poţi reuşi.