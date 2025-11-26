Justitie

Codruț Șereș, reabilitat în dosarele privatizărilor și Hidroelectrica. Decizia ÎCCJ

Codruț Șereș, reabilitat în dosarele privatizărilor și Hidroelectrica. Decizia ÎCCJ
Fostul ministru al Economiei, Ioan-Codruț Șereș, a obținut marți, 25 noiembrie 2025, reabilitarea judecătorească la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), în dosarul  privatizărilor ilegale, în care a fost condamnat pentru complicitate la abuz în serviciu în formă calificată.  Cererea a fost depusă pe 18 august 2025.

Decizia Instanței Supreme în cazul lui Codruț Șereș

Judecătorii au decis că Șereș îndeplinește condițiile legale pentru ștergerea consecințelor condamnărilor sale, dispuse în dosarele „privatizărilor strategice” și „Hidroelectrica”. Soluția instanței este următoarea:

„Admite cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul Sereş Ioan Codruţ Dispune reabilitarea judecătorească a persoanei condamnate Sereş Ioan Codruţ cu privire la următoarele pedepse: 4 ani închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat; 2 ani închisoare pentru divulgarea de informații secrete de serviciu sau nepublice în formă continuată; 4 ani închisoare pentru favorizarea făptuitorului. Hotărârile de condamnare care conțin pedepsele respective vor primi mențiuni privind reabilitarea după rămânerea definitivă a deciziei din 25 noiembrie 2025. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar soluția poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în minuta instanței.

Șereș este al doilea fost ministru reabilitat în dosarul privatizărilor

Zsolt Nagy

Zsolt Nagy. Sursa foto: Arhiva EVZ

Reabilitarea lui Șereș vine la mai puțin de doi ani după ce, în martie 2024, un alt condamnat din același dosar,  fostul ministru Zsolt Nagy , a obținut la rândul său reabilitarea de la Înalta Curte.

Zsolt Nagy, ministru al Comunicațiilor în aceeași perioadă și co-inculpat cu Șereș în dosarul instrumentat de DIICOT, figurează din iunie 2021 ca managing partner pentru România la EuroAtlantic Consulting & Investment, companie cu birouri în Budapesta, Bruxelles și București, și reprezentanță în Washington DC.

Dosarul Hidroelectrica

Ioan-Codruț Șereș a fost senator în legislatura 2004–2008 pe listele Partidului Conservator. În Guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu, Șereș a fost ministrul Economiei și Comerțului.

În decembrie 2006, DIICOT a început urmărirea penală împotriva lui Șereș în celebrul „dosar al privatizărilor strategice”. Ancheta viza divulgarea unor informații confidențiale către trei consultanți străini - Stamen Stanchev, Vadim Benyatov și Michal Susak. Informațiile ar fi vizat privatizări și procese de restructurare din portofoliul statului: privatizarea Electrica Muntenia Sud, vânzarea unui pachet de 8% din acțiunile Petrom, restructurarea și privatizarea Romaero și Avioane Craiova, consultanța pentru privatizarea Radiocomunicații și Poșta Română. În martie 2009, Șereș și Zsolt Nagy au fost trimiși în judecată.

Condamnarea definitivă și eliberarea condiționată

În ianuarie 2015, completul de cinci judecători de la Înalta Curte l-a condamnat le Șereș  la 4 ani și 8 luni de închisoare, în dosarul privatizărilor strategice.  Pe 29 februarie 2016, în timp ce executa această pedeapsă, el a mai primit o condamnare definitivă: 4 ani de închisoare în dosarul Hidroelectrica. El a fost acuzat că, în calitate de ministru, a sprijinit un grup infracțional constituit la nivelul conducerii Hidroelectrica, grup care ar fi încheiat contracte păguboase pentru companie și pentru stat.  Codruț Șereș a fost eliberat condiționat în februarie 2018, iar Zsolt Nagy în octombrie 2017. Pentru ambii, cererile de reabilitare au venit după expirarea termenelor legale de reintegrare și evaluare a conduitei post-detenție. Prin decizia din 25 noiembrie,  Șereș scapă de  interdicțiile, incapacitățile și mențiunile penale asociate hotărârilor anterioare.

După rămânerea definitivă a hotărârii, toate sentințele prin care au fost pronunțate condamnările vor fi actualizate cu mențiunea „reabilitat”.

