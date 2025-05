Monden Exclusiv. Maria Nagy: „Omar Sharif venea să mă vadă cum cânt din Edith Piaf”







Exclusiv. Dacă s-ar fi născut dincolo de Viena, Maria Nagy ar fi rivalizat cu Bonnie Tyler. Dar s-a născut la Remetea, o comună din Harghita, acum 68 de ani.

Maria Nagy, 50 de ani de carieră

Suficient ca să devină Maria Nagy. A venit în țară săptămâna trecută ca să-și sărbătorească 50 de ani de carieră și să electrizeze sala Teatrului Constantin Tănase, așa cum o făcea în anii 80. Așa cum o făcea pe stadioane alături de ceilalți mari artiști din Cenaclul Flacăra.

I-au fost alături mari colegi și mari nume: Eva Kiss, Stela Enache, Sanda Ladoși, Mircea Vintilă, Gabriel Dorobanțu, Ricky Dandel, Cătălin Crișan.

Începuturile carierei

Rep: Vi s-a zis „Bonnie Tyler de Romania”. De ce?

Maria Nagy: Poate pentru timbrul meu vocal.

Rep: Ati admirat-o?

M.N.: Sigur, că da!

Rep: Cum ați ajuns în Cenaclul Flacăra?

MN: În 1976 la Festivalul Muzicii Tinere de la Miercurea Ciuc, iar un an mai târziu am cântat trei piese cu grupul din care făceam parte la emisiunea „Antena vă aparține”: Adrian Păunescu m-a chemat să fac parte din Cenaclul Flacăra. Am cântat cu cei mai mari artiști din Cenaclul Flacăra: Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Ștefan Hrușcă...

Plecarea din România și relația cu Nicu Ceaușescu

Rep: Și a-ți plecat din România în ce an?

Maria Nagy: În 1983 am plecat în Egipt cu un turneu cu Teatrul Constantin Tănase din București și m-am decis să rămn acolo. Eram colaboratoare la Teatrul C. Tănase când am primit un telefon de la directorul teatrului să mă întrebe dacă vreau să merg într-un turneu în Cairo. Având în vedere succesul avut, contractul ne-a fost prelungit cu încă 30 de zile. Apoi mi s-a oferit un contract cu Sheraton-Cairo Towers și așa am decis să rămân în Egipt.

Rep: Relația cu Nicu Ceaușescu?

M.N.: Off... Nu voi scăpa de eticheta ”Bonnie Tyler de România” și de relația cu Nicu Ceaușescu. A fost mai mult ...

Rep: Cum era Nicu Ceaușescu?

M.N.: L-am cunoscut într-o vară când cântam la Paradis pe Litoral, iar el mă cunoștea de la Cenaclul Flacăra. Era un om generos. Cine ajungea la el, nu a existat să nu-l rezolve.

Maria Nagy și Omar Sharif

Rep: I-ati cântat lui Omar Sharif?

Maria Nagy: Într-o perioadă venea zilnic la barul unde cântam ca să asculte din repertoriul Edith Piaf.

Rep: Bonnie Tyler sau Tina Turner?

M.N.: Mm… Tina a fost unică.

Rep: Cu ce amintiri plecați din România?

M.N.: Cu revederea marilor mei colegi. Cu publicul care cântă și azi ”Ani de Liceu”, al Stelei Enache... Este ceva impresionant. Cu faptul că oamenii nu ne-au uitat.