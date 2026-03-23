Fiica de 11 ani a fotbalistului Jorginho, în lacrimi după un incident cu echipa de securitate a cântăreței Chappell Roan

Un incident petrecut sâmbătă într-un hotel din Sao Paulo, înaintea concertului susținut de Chappell Roan la festivalul Lollapalooza Brazil, a generat reacții în mediul online după ce fotbalistul brazilian Jorginho a afirmat că fiica sa în vârstă de 11 ani a ajuns în lacrimi în urma unei confruntări cu un membru al echipei de securitate a artistei, potrivit New York Post.

Potrivit declarațiilor publicate de sportiv pe Instagram, momentul ar fi avut loc în timpul micului dejun, când familia sa era cazată în același hotel cu artista americană.

Jorginho, mijlocaș defensiv la Flamengo, a relatat că fiica sa era entuziasmată de prezența cântăreței și pregătise încă de dimineață o pancartă pentru interpreta piesei „Hot to Go!”.

El susține însă că fata nu a încercat să o abordeze direct pe artistă și că situația s-a transformat într-un schimb tensionat inițiat de un agent de securitate.

În mesajul publicat pe Instagram, Jorginho a descris episodul drept unul „foarte supărător” pentru familia sa. Fotbalistul a precizat că fiica sa a observat-o pe Chappell Roan în timp ce artista trecea pe lângă masa lor, în timpul micului dejun.

„Am trecut printr-o situație foarte supărătoare cu familia mea mai devreme astăzi”, a scris el.

Potrivit relatării sale, copilul s-a trezit devreme în acea zi și a pregătit un semn pentru cântăreața în vârstă de 28 de ani.

Jorginho a mai spus că fiica sa „ca orice copil, a recunoscut-o, s-a entuziasmat și a vrut doar să se asigure că era chiar ea”. El a insistat asupra faptului că aceasta nu s-ar fi apropiat de artistă și nici nu i-ar fi cerut ceva.

„Și partea cea mai rea este că nici măcar nu s-a apropiat de ea. Pur și simplu a trecut pe lângă masa cântăreței, s-a uitat ca să confirme că era ea, a zâmbit și s-a întors să se așeze lângă mama ei. Nu a spus nimic, nu a cerut nimic. Ceea ce a urmat a fost complet disproporționat”, a afirmat fotbalistul.

Potrivit lui Jorginho, după acel moment, un agent de securitate s-ar fi apropiat de masa familiei și ar fi avut un comportament agresiv verbal față de soția și fiica sa. Sportivul a spus că bărbatul le-ar fi acuzat că au permis copilului să „lipsescă de respect” și să „hărțuiască” alte persoane aflate în hotel.

Fotbalistul a susținut că angajatul din securitate ar fi amenințat inclusiv că va sesiza conducerea hotelului în legătură cu incidentul. În postarea sa, Jorginho a precizat că schimbul de replici a afectat-o puternic pe fiica sa.

„Sincer, nu știu în ce moment simplul fapt de a trece pe lângă o masă și de a te uita să vezi dacă cineva este acolo poate fi considerat hărțuire”, a scris acesta.

Chappell Roan responds to the controversy involving a security guard confronting a young fan. pic.twitter.com/i3bNx7b9FS — Pop Crave (@PopCrave) March 22, 2026

El a adăugat: „A spus chiar că va depune o plângere împotriva lor la hotel, în timp ce fiica mea de 11 ani stătea acolo în lacrimi. Trăiesc de mulți ani în lumea fotbalului, a expunerii publice și a oamenilor cunoscuți și înțeleg foarte bine ce înseamnă respectul și limitele. Ce s-a întâmplat acolo nu a fost asta.”

Materialul de bază notează că artista este cunoscută pentru pozițiile sale publice legate de limitele în relația cu fanii și cu paparazzii.

Chappell Roan a vorbit anterior despre nevoia de a-și proteja spațiul personal și a afirmat în alte contexte că nu le datorează necunoscuților „un schimb reciproc de energie, timp sau atenție” doar pentru că aceștia își exprimă admirația.

În mesajul său, Jorginho a spus că a fost „trist” să vadă acest tratament aplicat unui copil care, potrivit relatării lui, doar o admira pe artistă.

„Este trist să vezi acest tip de tratament venind din partea celor care ar trebui să înțeleagă importanța fanilor. La finalul zilei, ei sunt cei care construiesc tot ceea ce există”, a scris el.

În încheiere, fotbalistul a adăugat:

„Sper sincer ca acesta să fie un moment de reflecție. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva, mai ales un copil.”

Potrivit informațiilor citate în materialul de bază, publicația People a relatat că nu a primit un răspuns din partea lui Chappell Roan la solicitarea de comentarii. De asemenea, New York Post a notat că nu a putut obține imediat o reacție din partea artistei.

În același material se menționează că fetița la care face referire Jorginho ar fi Ada, fiica în vârstă de 11 ani a lui Catherine Harding, soția fotbalistului, din relația anterioară cu actorul Jude Law, potrivit People.