Trei marinari încă dispăruți după scufundarea remorcherului „Astana” în Portul Midia. Căutările vor fi reluate luni

Procedurile de recuperare a celor trei marinari dispăruți în urma scufundării remorcherului „Astana” în Portul Midia vor fi reluate luni, în funcție de condițiile meteorologice, au anunțat reprezentanții companiei deținătoare a navei.

„MMT continuă să depună toate eforturile pentru susținerea operațiunilor de recuperare a colegilor dispăruți, desfășurate de instituțiile abilitate prin MRCC (ANR, ARSVOM, Forțele Navale Române). Conform prognozelor meteo, sunt șanse mari ca aceste operațiuni să fie reluate în cursul zilei de astăzi”, se arată într-un comunicat al Rafinăriei Petromidia.

Operațiuni pentru ridicarea remorcherului de pe fundul mării

Reprezentanții companiei au mai transmis că au inițiat procedurile de ranfluare a epavei remorcherului, ridicarea navei de pe fundul mării urmând a fi efectuată cât mai curând posibil: „Discuțiile au fost purtate cu specialiști în domeniul naval și doi operatori autorizați, iar soluțiile propuse includ folosirea unei macarale plutitoare sau a unor flotoare speciale. Orice operațiune va fi realizată în linie cu acordurile primite din partea procurorilor de caz, iar firma terță responsabilă se va supune total instrucțiunilor emise de autorități”.

Remorcherul „Astana” a fost construit în 2006

Remorcherul „Astana”, sub pavilion românesc, a fost construit în 2006 și este certificat pentru operațiuni de descărcare a petrolierelor. Nava are lungimea de 26,09 metri, lățimea de 7,94 metri, pescajul maxim de 3,85 metri și puterea motorului de 2610 kW (3500 CP).

Miercuri, militarii Centrului 39 Scafandri au identificat epava la aproximativ cinci mile marine de Portul Midia, la o adâncime de 26 de metri. Echipa de scafandri a recuperat de la bord corpul unei victime. La scurt timp după incident, un alt marinar a fost salvat din apă, dar a fost declarat decedat. Celelalte trei persoane sunt în continuare căutate, iar autoritățile navale și echipele militare continuă căutările.

