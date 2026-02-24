Vremea

Prognoza meteo, 24 februarie. Vreme atipică pentru această perioadă a lunii. Zonele în care sunt anunțate precipitații

Comentează știrea
Prognoza meteo, 24 februarie. Vreme atipică pentru această perioadă a lunii. Zonele în care sunt anunțate precipitațiiPrognoza meteo. Sursa foto: freepik
Din cuprinsul articolului

Vreme ieșită din comun, azi, 24 februarie, în multe zone ale țării, conform anunțului meteorologilor, valorile termice sunt ușor în creștere față de ziua precedentă și vor depăși normalul perioadei.

Prognoza meteo, 24 februarie. Vreme atipică pentru această perioadă a lunii. Zonele în care sunt anunțate precipitații

Cerul va fi înnorat și în mod trecător vor apărea precipitații, ziua pe arii extinse, iar noaptea la munte și pe arii restrânse în rest. În zona montană, treptat vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va fi viscol (la rafală, vântul va avea viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90…110 km/h), se va depune strat de zăpadă, în medie, de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri.

Vremea

Vremea. Sursa foto Pixabay

Ploi în zonele joase de relief și la munte

În zonele joase de relief vor predomina ploile, dar pe alocuri, în Transilvania, Moldova, iar noaptea, posibil și în Muntenia și Dobrogea, trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe arii restrânse, mai ales în zona montană, se vor acumula cantități de apă de peste 10…20 l/mp.

Totodată, în mod zolat vor mai fi condiții pentru polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50…70 km/h și pe arii mai restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -4 și 4 grade Celsius. Dimineața și noaptea, izolat se va semnala ceață, au mai informat specialiștii meteo.

Haos la metrou, în Capitală. Călători evacuați după ce un tren s-a defectat
Haos la metrou, în Capitală. Călători evacuați după ce un tren s-a defectat
Educația, domeniul cel mai afectat de restructurări. Cât costă, în medie, un bugetar
Educația, domeniul cel mai afectat de restructurări. Cât costă, în medie, un bugetar

Valorile termice înregistrate, azi, în București

Marți, în Capitală, cerul va fi înnorat și trecător, mai ales pe parcursul zilei, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice se vor menține apropiate de mediile multianuale specifice acestei date, astfel temperatura maximă va fi de 6 spre 7 grade Celsius, iar minima de -1…0 grade Celsius.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:51 - Haos la metrou, în Capitală. Călători evacuați după ce un tren s-a defectat
09:44 - Fiica lui Ozzy Osbourne, de nerecunoscut. „Renunță la Ozempic, mănâncă un burger!”
09:38 - Educația, domeniul cel mai afectat de restructurări. Cât costă, în medie, un bugetar
09:31 - Exclusiv. Cum poate medicul stomatolog să observe semne ale bolilor de inimă, diabetului și bolii Alzheimer
09:25 - Banca Mondială: Reconstrucția Ucrainei după război va necesita 588 de miliarde dolari
09:12 - Cum va fi vremea de Paște. Prognoza meteo a fost actualizată pentru toată țara

HAI România!

România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0

Proiecte speciale