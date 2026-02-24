Prognoza meteo, 24 februarie. Vreme atipică pentru această perioadă a lunii. Zonele în care sunt anunțate precipitații

Vreme ieșită din comun, azi, 24 februarie, în multe zone ale țării, conform anunțului meteorologilor, valorile termice sunt ușor în creștere față de ziua precedentă și vor depăși normalul perioadei.

Cerul va fi înnorat și în mod trecător vor apărea precipitații, ziua pe arii extinse, iar noaptea la munte și pe arii restrânse în rest. În zona montană, treptat vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va fi viscol (la rafală, vântul va avea viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90…110 km/h), se va depune strat de zăpadă, în medie, de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 de metri.

În zonele joase de relief vor predomina ploile, dar pe alocuri, în Transilvania, Moldova, iar noaptea, posibil și în Muntenia și Dobrogea, trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe arii restrânse, mai ales în zona montană, se vor acumula cantități de apă de peste 10…20 l/mp.

Totodată, în mod zolat vor mai fi condiții pentru polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50…70 km/h și pe arii mai restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -4 și 4 grade Celsius. Dimineața și noaptea, izolat se va semnala ceață, au mai informat specialiștii meteo.

Marți, în Capitală, cerul va fi înnorat și trecător, mai ales pe parcursul zilei, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice se vor menține apropiate de mediile multianuale specifice acestei date, astfel temperatura maximă va fi de 6 spre 7 grade Celsius, iar minima de -1…0 grade Celsius.