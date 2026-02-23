Voluntarii vieții - există speranță în lupta împotriva drogurilor

Într-o lume în care aproape zilnic apar știri despre droguri și într-o țară în care, în ultimii peste 20 de ani, instituțiile statului au avut o eficiență discutabilă în gestionarea acestui fenomen, au apărut Voluntarii Vieții.

Este o întrebare justificată. Sunt profesioniști în domeniu sau doar oameni obișnuiți care au înțeles pericolul real ce planează asupra viitorului copiilor noștri și au refuzat să stea cu mâinile în sân.

Nu au cerut și nu au așteptat nimic de la statul român sau de la altcineva. Pur și simplu și-au suflecat mânecile și au pornit la drum prin țară și nu numai. Fără surle și trâmbițe. Fără remunerație. Doar cu determinare, responsabilitate și credința că schimbarea începe prin implicare.

În aproximativ trei ani, au ajuns în toate județele României și în Republica Moldova, însumând peste 350 de activități, cu mai mult de 120.000 de beneficiari prezenți în săli.

Organizează acțiuni de informare în masă pentru elevi privind pericolul consumului de droguri. Însă intervenția lor nu se oprește aici. Aduc un aport semnificativ în zona dezvoltării personale, a creșterii încrederii în sine și a consolidării atașamentului față de familie și școală, prin dialog autentic, jocuri de rol și oferirea de premii.

Adulții - cadre didactice, specialiști și părinți - sunt instruiți pe baza unor date recente privind tipologia substanțelor, simptomatologia consumului și orientări de parenting, pentru a-și ține copiii aproape din punct de vedere afectiv și emoțional.

În campanii sunt implicați experți recunoscuți, modele de viață, foști consumatori de droguri, dar și echipe canine din cadrul Autorității Vamale Române, care realizează demonstrații cu puternic impact educativ.

Voluntarii Vieții înseamnă oameni dedicați din:

^ Asociația MLNR – campania „Educația - element esențial în prevenirea consumului de droguri”; ^ Federația Națională a Părinților – EDUPART - campania „România Antidrog”; ^ Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - campania „Conștient, nu dependent”; ^ Rotary District 2241 România și Republica Moldova - campania „Drogurile – de la fascinație la dependență”; ^ Radio România Actualități – campania „Dependent de antidrog”.

Autoritățile locale înțeleg gravitatea problemei și se implică activ.

Voluntarii Vieții sunt și reprezentanți ai autorităților și instituțiilor locale care au propus, organizat și sprijinit aceste demersuri: inspectoratele școlare județene, primăriile, prefecturile, consiliile județene, instituțiile de cultură și altele.

Descentralizarea acestor activități aduce putere, eficiență și adaptare la realitățile specifice fiecărei zone.

În ultima perioadă, toate aceste campanii și-au unit eforturile și au realizat un veritabil turneu al vieții.

Astfel, în perioada 10–17 februarie a.c., entitățile menționate au desfășurat un amplu circuit de prevenție, educare și informare în nordul țării și peste Prut, ajungând succesiv la Botoșani, Iași, Chișinău, Rădăuți și Suceava.

Experții implicați au parcurs aproximativ 1.600 de kilometri - unii dintre aceștia în condiții meteorologice severe, cu avertizări de la cod galben la cod roșu - pe traseul București - Botoșani - Iași - Chișinău - Rădăuți - Suceava - București, transformând inițiativa într-un autentic demers regional de conștientizare a riscurilor consumului de substanțe interzise.

În fiecare oraș, întâlnirile au reunit elevi, părinți și profesori, alături de reprezentanți ai autorităților locale și ai mediului educațional. La finalul circuitului, peste 3.000 de beneficiari au participat direct la dialoguri deschise despre prevenire, responsabilitate și alegeri sănătoase.

Prin acest parcurs educațional intens, campaniile au consolidat un mesaj esențial: prevenirea reală se construiește prin informare directă, dialog constant și parteneriat solid între școală, familie și comunitate.

Și misiunea Voluntarilor Vieții nu se va opri aici.

Am căutat exemple similare în afara țării și nu am identificat un demers de o asemenea amploare. Acest fapt mă face să cred, cu tărie, că există speranță în lupta împotriva drogurilor și că, prin unitate și implicare reală, putem salva viețile copiilor noștri