Cele mai periculoase droguri din lume. Ce substanțe ucid milioane de oameni

Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume consumă droguri, iar opioidele și substanțele sintetice extrem de puternice continuă să provoace un număr alarmant de decese prin supradoză și dependență severă, potrivit raportului mondial privind drogurile 2025 al Oficiului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

Pe măsură ce piețele de droguri evoluează, substanțele considerate „clasice” sunt înlocuite sau amestecate cu variante mai puternice și mai letale. Medicii și polițiștii avertizează că pericolul nu vine doar din popularitatea anumitor substanțe, ci și din lipsa de control asupra ceea ce circulă pe piața ilicită — de la opioide sintetice la combinații toxice care pot cauza moarte instantanee sau dependență rapidă.

În ultimii ani, opioidele sintetice au devenit simbolul epidemiei de droguri letale. Fentanylul, un analgezic sintetic utilizat în medicina paliativă, este de 50 până la 100 de ori mai potent decât morfina și a fost implicat în zeci de mii de decese prin supradoză, în special în Statele Unite.

Totodată, o nouă clasă de opioide — nitazenele — a început să apară pe piețele ilicite din Europa, America de Nord și Australia. Aceste substanțe sunt mult mai puternice decât chiar fentanylul și au fost legate de sute de decese, fiind adesea nedetectate în testele standard de toxicologie.

Traseul acestor substanțe către consumatorii neavizați este unul periculos: chiar și cantități microscopice pot opri respirația, iar antidotul naloxonă poate fi insuficient sau necesită doze multiple pentru a salva o viață.

Heroina, un opioid natural derivat din opiu, rămâne una dintre cele mai periculoase substanțe din cauza potenței sale ridicate și a rapidității cu care creează dependență fizică și psihologică. Odată ce organismul este afectat de acest drog, simptomele de sevraj pot fi extrem de intense și dificil de gestionat fără asistență medicală, ceea ce agravează ciclul dependenței.

Pe lângă riscul de supradoză, utilizatorii de heroină sunt expuși și altor pericole: pierderea controlului asupra dozajului, contaminarea cu alte substanțe necunoscute și riscul crescut de boli infecțioase atunci când se utilizează ace nesterile.

Cocaina, un stimulant puternic derivat din frunzele de coca, continuă să fie larg consumată în multe regiuni ale lumii. Efectele imediate includ euforia intensă și creșterea energiei, dar acestea vin la pachet cu riscuri severe pentru sistemul cardiovascular, cum ar fi infarctul, aritmiile și convulsiile.

Stimulentele sintetice precum metamfetamina („cristalul” sau „ice”) sunt, de asemenea, extrem de periculoase. Fiind capabile să modifice profund funcțiile creierului și corpului, aceste substanțe pot provoca leziuni neuronale, deteriorarea sistemului cardiopulmonar și pierderi psihice semnificative după consum repetat.

Unele dintre cele mai riscante forme de consum implică combinații de droguri. Un exemplu este speedball-ul, o amestecătură de opioide (cum ar fi heroină sau fentanyl) cu stimulente precum cocaina, care pot crea un dezechilibru extrem între sistemul cardiac și cel respirator, crescând dramatic riscul de supradoză.

Specialiștii avertizează că substanțele necunoscute sau adulterate, adesea prezente în amestecurile de droguri, pot transforma o doză „obișnuită” într‑una letală, fără ca utilizatorul să fie conștient de acest lucru.

Un alt pericol emergent este xylazine, un sedativ folosit inițial în medicina veterinară. Autoritățile sanitare din SUA au raportat o creștere a substanței în pachetele de opioide confiscate, ceea ce a dus la decese neobișnuite, deoarece xylazine nu este un opioid și nu este contracarat eficient de naloxonă.

În unele orașe, peste 90% din probele ilegale de opiacee confiscate au fost contaminate cu xylazine, ceea ce subliniază cât de periculoasă și imprevizibilă a devenit piața drogurilor ilicite.

Pe lângă drogurile ilicite, unele substanțe legale sau controlate medical, cum ar fi alcoolul, pot produce efecte devastatoare atunci când sunt consumate abuziv. Studiile privind riscurile relative arată că alcoolul provoacă daune semnificative la nivel fizic și social, incluzând boli de ficat, accidente rutiere și dependență severă.