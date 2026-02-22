Republica Moldova nu renunţă la ora de vară. Hotărârea pregătită de Guvern

Republica Moldova. Guvernul de la Chişinău va stabili reguli clare privind trecerea la ora de vară şi revenirea la ora de iarnă.

În acest sens, a fost elaborat un proiect de hotărâre, pe care Cabinetul de miniştri urmează să-l voteze la următoarea şedinţă.

Ora se va schimba în continuare de două ori pe an, însă mecanismul va fi prevăzut direct în lege. Cuvernul de la Chişinău susţine că este vorba de aliniere la standardele europene.

Republica Moldova renunță la regula sovietică din 1990 privind calcularea timpului și va introduce reguli clare, aliniate la cele europene.

Astfel, schimbarea orei nu se va mai face de fiecare dată de Guvern. Regula tecerii la ora de vară şi revenirea la ora de iarnă va fi stabilită o dată pentru totdeauna. Nu va mai fi nevoie ca Guvernul să adopte de două ori pe an decizii separate pentru schimbarea orei.

Potrivit proiectului, țara rămâne în fusul UTC+2, același utilizat și în prezent. În același fus orar se află România, Ucraina, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Proiectul de hotărâre stabilește expres și datele exacte ale schimbării sezoniere.

Astfel, în ultima duminică din martie, la ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte la 04:00 pentru trecerea la ora de vară. Revenirea la timpul standard va avea loc în ultima duminică din octombrie, la ora 04:00, când ceasurile vor fi date înapoi la 03:00.

Motivul pentru care se legiferează trecerile la ora de vară şi ora de iarnă este stabilirea orei oficiale și armonizarea practicilor la nivel național în ceea ce privește ora de vară și a calendarelor aferente, pentru a elimina divergențele cu practicile aplicate de statele membre UE.

Obiectivul urmărit prin prin acest proiect de hotărâre constă în asigurarea bunei funcționări a pieței în continuare, prin intermediul unui sistem armonizat cu statele membre UE. Astfel, acest obiectiv se va atinge, inclusiv, prin transpunerea în legislația Republicii Moldova a Directivei 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară

În anul 2001, Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară. Directiva 2000/84/CE prevede o trecere comună a statelor membre UE la orarul de vară. Totodată, Comisia Europeană trebuie să publice din cinci în cinci ani o comunicare, conținând calendarul cu datele de început și de încheiere ale orarului de vară pentru următorii cinci ani.