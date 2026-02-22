Social

Republica Moldova nu renunţă la ora de vară. Hotărârea pregătită de Guvern

Comentează știrea
Republica Moldova nu renunţă la ora de vară. Hotărârea pregătită de GuvernSursa foto
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Guvernul de la Chişinău va stabili reguli clare privind trecerea la ora de vară şi revenirea la ora de iarnă.

În acest sens, a fost elaborat un proiect de hotărâre, pe care Cabinetul de miniştri urmează să-l voteze la următoarea şedinţă.

Ora se va schimba în continuare de două ori pe an, însă mecanismul va fi prevăzut direct în lege. Cuvernul de la Chişinău susţine că este vorba de aliniere la standardele europene.

Gata cu practicile sovietice

Republica Moldova renunță la regula sovietică din 1990 privind calcularea timpului și va introduce reguli clare, aliniate la cele europene.

Povestea Mănăstirii Dintr-un lemn. Minunea trăită de un pustnic a scos la lumină un așezământ monahal unic în lume
Povestea Mănăstirii Dintr-un lemn. Minunea trăită de un pustnic a scos la lumină un așezământ monahal unic în lume
Una dintre cele mai vechi boli care au făcut ravagii în istoria omenirii: Tifosul exantematic, spaima războaielor
Una dintre cele mai vechi boli care au făcut ravagii în istoria omenirii: Tifosul exantematic, spaima războaielor

Astfel, schimbarea orei nu se va mai face de fiecare dată de Guvern. Regula tecerii la ora de vară şi revenirea la ora de iarnă va fi stabilită o dată pentru totdeauna. Nu va mai fi nevoie ca Guvernul să adopte de două ori pe an decizii separate pentru schimbarea orei.

Când va fi schimbată ora

Potrivit proiectului, țara rămâne în fusul UTC+2, același utilizat și în prezent. În același fus orar se află România, Ucraina, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Proiectul de hotărâre stabilește expres și datele exacte ale schimbării sezoniere.

Astfel, în ultima duminică din martie, la ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte la 04:00 pentru trecerea la ora de vară. Revenirea la timpul standard va avea loc în ultima duminică din octombrie, la ora 04:00, când ceasurile vor fi date înapoi la 03:00.

Alinierea la legislaţia europeană

Motivul pentru care se legiferează trecerile la ora de vară şi ora de iarnă este stabilirea orei oficiale și armonizarea practicilor la nivel național în ceea ce privește ora de vară și a calendarelor aferente, pentru a elimina divergențele cu practicile aplicate de statele membre UE.

Obiectivul urmărit prin prin acest proiect de hotărâre constă în asigurarea bunei funcționări a pieței în continuare, prin intermediul unui sistem armonizat cu statele membre UE. Astfel, acest obiectiv se va atinge, inclusiv, prin transpunerea în legislația Republicii Moldova a Directivei 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară

În anul 2001, Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară. Directiva 2000/84/CE prevede o trecere comună a statelor membre UE la orarul de vară. Totodată, Comisia Europeană trebuie să publice din cinci în cinci ani o comunicare, conținând calendarul cu datele de început și de încheiere ale orarului de vară pentru următorii cinci ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Povestea Mănăstirii Dintr-un lemn. Minunea trăită de un pustnic a scos la lumină un așezământ monahal unic în lume
23:43 - Sprijin financiar extins pentru pensionarii și militarii cu venituri mici. Cifrele anunțate de ministrul Muncii
23:30 - Una dintre cele mai vechi boli care au făcut ravagii în istoria omenirii: Tifosul exantematic, spaima războaielor
23:23 - Programul de relansare economică 2026–2032: Scheme pentru investitori mari, mici afaceri și tehnologie
23:16 - Rogobete: Medicii au dreptul să aleagă unde lucrează, dar nu am să-l contrazic public pe premier
23:06 - Republica Moldova nu renunţă la ora de vară. Hotărârea pregătită de Guvern

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale