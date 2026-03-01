Prognoza meteo, 1 martie. Prima zi de primăvară vine cu temperaturi de până la 17 grade. Unde va fi mai frig

Prima zi de primăvară vine cu vreme ideală pentru plimbări. Valorile termice vor continua să crească și se vor situa peste cele obișnuite pentru această perioadă a anului. În regiunile intracarpatice, cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, iar seara va deveni variabil, cu apariția locală a ceții, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În restul țării sunt așteptate înnorări temporare și episoade de ceață, care izolat pot favoriza depuneri de chiciură. Vântul va sufla în general slab, cu unele intensificări ușoare pe alocuri.

Temperaturile maxime vor varia între 8 și 17 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la aproximativ 6 grade în Dealurile de Vest.

În Capitală, vremea se va încălzi ușor față de zilele precedente. Cerul va avea înnorări trecătoare, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 11 grade, iar minima nopții se va situa între -4 și -1 grad.

Meteorologul Elena Mateescu anunță un început de martie mai cald decât în mod obișnuit. Temperaturile vor urca până la 16–17 grade în vestul și sudul țării, inclusiv în București. În primele zece zile ale lunii, valorile termice vor depăși mediile climatologice în multe regiuni. Abaterile pozitive pot ajunge la 3,5–4 grade, mai ales în vestul țării.

Potrivit analizelor meteorologice, aerul mai cald va fi resimțit în cea mai mare parte a teritoriului, cu diferențe termice mai evidente în zonele vestice. Tendința de încălzire se va menține până în jurul datei de 23 martie. Temperaturile vor rămâne ușor peste valorile normale pentru această perioadă. Regimul precipitațiilor va fi moderat, fără episoade extreme. Finalul lunii ar putea aduce zile mai însorite și o atmosferă plăcută de primăvară.

În intervalul 23–29 martie, valorile termice se vor menține peste mediile specifice, iar cantitățile de ploaie vor rămâne în limite normale la nivel național.