Prognoza meteo, 3 martie. Zi de primăvară cu temperaturi de până la 18 grade. Ploi slabe în unele zone

În a doua zi a săptămânii, vremea va fi caldă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, iar valorile termice vor depăși mediile perioadei în toate regiunile. În centrul, estul și sud-estul țării vor apărea temporar înnorări, iar ploile vor fi doar izolate și slabe, anunță ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Moldova, unde rafalele pot ajunge la 35–45 km/h, și în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, cu viteze de 55–65 km/h.

Temperaturile maxime vor fi între 6 grade în nordul Moldovei și 18 grade în Banat, iar minimele vor oscila între -6 și 4 grade. Dimineața, pe spații restrânse, va fi ceață.

În București, cerul va fi mai mult senin, cu probabilitate crescută de nori joși și ceață dimineața și spre sfârșitul nopții.

Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va urca până în jur de 11 grade, în timp ce minima va fi între -1 și 2 grade.

Prima parte a lunii martie va aduce temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă, mai ales în vest, nord și centru, în intervalul 2–9 martie. Precipitațiile vor fi reduse, semnalând un regim pluviometric sub normal la nivel național.

În săptămâna 9–16 martie, valorile termice se vor menține ușor peste mediile climatologice în vest, nord și centru, în timp ce restul țării va înregistra temperaturi apropiate de normal. Cantitatea de precipitații va rămâne mai scăzută decât media, cu un deficit mai evident în zonele montane.

Între 16 și 23 martie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai mari decât cele normale în toate regiunile. Regimul precipitațiilor va reveni aproape de valorile obișnuite, fără diferențe semnificative între zone.

Ultima săptămână a lunii, 23–30 martie, va continua să fie mai caldă decât normal, cu temperaturi ușor peste mediile climatologice în întreaga țară. Precipitațiile se vor încadra în limite normale, fără fenomene extreme anticipate.