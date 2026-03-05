Vremea

Cod galben de vânt puternic în mai multe zone. ANM a emis prognoză specială pentru București

Comentează știrea
Cod galben de vânt puternic în mai multe zone. ANM a emis prognoză specială pentru BucureștiSursa: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 5 martie 2026, o atenționare de Cod galben de vânt puternic, valabil până vineri, 6 martie, ora 20:00, pentru mai multe zone ale țării.

Cod galben de vânt puternic

Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate includ intensificări temporare ale vântului care pot afecta activitățile în aer liber și traficul rutier, în special în regiuni precum nordul și centrul Moldovei, nord-estul Munteniei, sudul Dobrogei și zonele montane ale Carpaților de Curbură și Meridionali.

vânt puternic

Vânt. Sursa foto: Dobrica Brankov | Dreamstime.com

Joi, în nordul și centrul Moldovei, vântul va sufla cu rafale de 40-45 km/h, iar vineri intensificările se vor muta în nord-estul Munteniei și sudul Dobrogei, păstrând vitezele similare. În zonele montane, pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, rafalele vor ajunge până la 60-65 km/h, ceea ce poate crea condiții dificile pentru drumuri și activități în aer liber.

Codul galben este activ vineri între orele 08:00 și 20:00 și vizează în special Moldova și nordul Dobrogei, unde vântul va avea intensificări de 50-65 km/h. ANM recomandă locuitorilor din aceste zone să fie atenți la deplasările în aer liber și să evite zonele expuse la rafale puternice.

Ce face Codin Maticiuc cu banii. Investiții care astăzi se dovedesc riscante
Ce face Codin Maticiuc cu banii. Investiții care astăzi se dovedesc riscante
Șefa DHS Kristi Noem, replică dură pentru Democrații care au vrut să afle cu cine s-a culcat înainte de căsătorie
Șefa DHS Kristi Noem, replică dură pentru Democrații care au vrut să afle cu cine s-a culcat înainte de căsătorie
Cod galben, vânt

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Cum va fi vremea în București

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială, valabilă în același interval. Joi și în noaptea spre vineri, valorile termice vor fi peste mediile normale ale perioadei, cu maxime cuprinse între 14-16 grade Celsius și minime nocturne de 1-3 grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat.

Nu va fi vânt puternic în Capitală

Vineri, 6 martie, vremea în București va fi plăcută, cu cer variabil și fără precipitații, iar temperatura maximă va atinge 12-13 grade Celsius. Vântul va rămâne redus ca intensitate, menținând condiții confortabile pentru locuitorii capitalei.

Meteorologii ANM precizează că, în întreaga perioadă vizată, municipiul București nu se află sub nicio atenționare sau avertizare, oferind astfel locuitorilor o perioadă sigură și fără fenomene extreme.

În contrast, zonele afectate de codul galben trebuie să acorde atenție suplimentară, în special în timpul deplasărilor și al activităților desfășurate în aer liber, datorită riscului de rafale puternice și condiții meteorologice dificile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:03 - Ce face Codin Maticiuc cu banii. Investiții care astăzi se dovedesc riscante
12:00 - Pentru cine bat clopotele? Hai LIve cu Turcescu
11:57 - Șefa DHS Kristi Noem, replică dură pentru Democrații care au vrut să afle cu cine s-a culcat înainte de căsătorie
11:44 - Cod galben de vânt puternic în mai multe zone. ANM a emis prognoză specială pentru București
11:37 - 23 de curse anulate la Aeroportul Henri Coandă din cauza situației din Orientul Mijlociu. Lista completă
11:34 - Cipru: Drona care a lovit baza britanică, trasă din Beirut. Mână liberă pentru Trump în Iran, de la Senatul SUA. Amen...

HAI România!

Pentru cine bat clopotele? Hai LIve cu Turcescu
Pentru cine bat clopotele? Hai LIve cu Turcescu
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Iran, adevăruri despre o istorie religioasă extrem de agitată, care a dus la dorința de răzbunare
Iran, adevăruri despre o istorie religioasă extrem de agitată, care a dus la dorința de răzbunare

Proiecte speciale