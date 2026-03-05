Cod galben de vânt puternic în mai multe zone. ANM a emis prognoză specială pentru București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 5 martie 2026, o atenționare de Cod galben de vânt puternic, valabil până vineri, 6 martie, ora 20:00, pentru mai multe zone ale țării.

Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate includ intensificări temporare ale vântului care pot afecta activitățile în aer liber și traficul rutier, în special în regiuni precum nordul și centrul Moldovei, nord-estul Munteniei, sudul Dobrogei și zonele montane ale Carpaților de Curbură și Meridionali.

Joi, în nordul și centrul Moldovei, vântul va sufla cu rafale de 40-45 km/h, iar vineri intensificările se vor muta în nord-estul Munteniei și sudul Dobrogei, păstrând vitezele similare. În zonele montane, pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, rafalele vor ajunge până la 60-65 km/h, ceea ce poate crea condiții dificile pentru drumuri și activități în aer liber.

Codul galben este activ vineri între orele 08:00 și 20:00 și vizează în special Moldova și nordul Dobrogei, unde vântul va avea intensificări de 50-65 km/h. ANM recomandă locuitorilor din aceste zone să fie atenți la deplasările în aer liber și să evite zonele expuse la rafale puternice.

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială, valabilă în același interval. Joi și în noaptea spre vineri, valorile termice vor fi peste mediile normale ale perioadei, cu maxime cuprinse între 14-16 grade Celsius și minime nocturne de 1-3 grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat.

Vineri, 6 martie, vremea în București va fi plăcută, cu cer variabil și fără precipitații, iar temperatura maximă va atinge 12-13 grade Celsius. Vântul va rămâne redus ca intensitate, menținând condiții confortabile pentru locuitorii capitalei.

Meteorologii ANM precizează că, în întreaga perioadă vizată, municipiul București nu se află sub nicio atenționare sau avertizare, oferind astfel locuitorilor o perioadă sigură și fără fenomene extreme.

În contrast, zonele afectate de codul galben trebuie să acorde atenție suplimentară, în special în timpul deplasărilor și al activităților desfășurate în aer liber, datorită riscului de rafale puternice și condiții meteorologice dificile.