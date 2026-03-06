Cum va fi vremea de Florii. Prognoza ANM anunță temperaturi neobișnuite

În următoarele săptămâni, vremea se va încălzi treptat, iar românii se vor putea bucura de zile însorite. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru intervalul 9 martie – 6 aprilie, estimând o perioadă mai caldă decât mediile climatologice în multe zone ale țării.

În săptămâna 9-16 martie, regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi peste normal, în timp ce în restul țării valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice.

Cerul va fi temporar noros, cu ceață dimineața și noaptea pe arii restrânse. Vântul se va intensifica în sudul Banatului, vestul Carpaților Meridionali și izolat în Moldova și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 17 grade, cele mai ridicate fiind în nord-vestul țării. Regimul pluviometric va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

În perioada 16-23 martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât normalul în regiunile intracarpatice, în special în extremitatea de nord-vest, iar în restul țării se vor apropia de valorile obișnuite. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în rest se vor încadra în limite normale.

Intervalul 23-30 martie va aduce temperaturi medii ușor peste normal în regiunile nordice, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în limite climatologice normale. Cantitatea de precipitații va fi, în general, apropiată de media acestei perioade.

Ultima săptămână a perioadei prognozate, 30 martie – 6 aprilie, va avea temperaturi medii normale pentru această perioadă a anului, iar cantitățile de precipitații se vor încadra în limitele obișnuite pentru majoritatea zonelor țării.

Meteorologii atenționează că vremea va fi în general mai caldă decât normal la începutul lunii martie, dar pe parcursul perioadei se vor înregistra valori apropiate de mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu ploi izolate și ceață în special în timpul dimineților și al nopților.