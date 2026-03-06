Vremea Breaking news

Cum va fi vremea de Florii. Prognoza ANM anunță temperaturi neobișnuite

Comentează știrea
Cum va fi vremea de Florii. Prognoza ANM anunță temperaturi neobișnuitePrimăvară. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

În următoarele săptămâni, vremea se va încălzi treptat, iar românii se vor putea bucura de zile însorite. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat  prognoza pentru intervalul 9 martie – 6 aprilie, estimând o perioadă mai caldă decât mediile climatologice în multe zone ale țării.

Vremea se încălzește trepttat. Săptămâna 9-16 martie: început mai blând de primăvară

În săptămâna 9-16 martie, regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi peste normal, în timp ce în restul țării valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice.

Cerul va fi temporar noros, cu ceață dimineața și noaptea pe arii restrânse. Vântul se va intensifica în sudul Banatului, vestul Carpaților Meridionali și izolat în Moldova și la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 17 grade, cele mai ridicate fiind în nord-vestul țării. Regimul pluviometric va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 16-23 martie: încălzire în nord-vest

În perioada 16-23 martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât normalul în regiunile intracarpatice, în special în extremitatea de nord-vest, iar în restul țării se vor apropia de valorile obișnuite. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în rest se vor încadra în limite normale.

OpenAI a lansat GPT-5.4. AI-ul care îți poate face ziua mai ușoară la birou
OpenAI a lansat GPT-5.4. AI-ul care îți poate face ziua mai ușoară la birou
Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota

Săptămâna 23-30 martie: valori ușor peste normal în nord

Intervalul 23-30 martie va aduce temperaturi medii ușor peste normal în regiunile nordice, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în limite climatologice normale. Cantitatea de precipitații va fi, în general, apropiată de media acestei perioade.

Cum va fi vremea la început de aprilie. 30 martie-6 aprilie: temperaturi normale pe întreg teritoriul

Ultima săptămână a perioadei prognozate, 30 martie – 6 aprilie, va avea temperaturi medii normale pentru această perioadă a anului, iar cantitățile de precipitații se vor încadra în limitele obișnuite pentru majoritatea zonelor țării.

Meteorologii atenționează că vremea va fi în general mai caldă decât normal la începutul lunii martie, dar pe parcursul perioadei se vor înregistra valori apropiate de mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu ploi izolate și ceață în special în timpul dimineților și al nopților.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:35 - OpenAI a lansat GPT-5.4. AI-ul care îți poate face ziua mai ușoară la birou
12:27 - Bianca Censori, în instanță. Totul a pornit de la Kim Kardashian
12:22 - Csikszereda și Farul Constanța, duelul care deschide ultima etapă a sezonului regular din Superligă. Programul meciur...
12:14 - Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
12:02 - Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră
12:01 - Iranul încearcă să-și aleagă un nou lider. Trump exclude o invazie. Hegseth: Rezervele de muniție sunt pline, voința ...

HAI România!

Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta
Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta
„Ce te legeni, Nicule?” 😂 Poemul genial al lui Doru Bușcu care demolează clasa politică!
„Ce te legeni, Nicule?” 😂 Poemul genial al lui Doru Bușcu care demolează clasa politică!

Proiecte speciale