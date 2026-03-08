Prognoză specială emisă de ANM pentru București. Ce se întâmplă cu temperatura în următoare 72 de ore

Meteorologii au anunțat temperaturi mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă în Capitală. Potrivit prognozei speciale transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va rămâne în general stabilă în următoarele zile, cu cer variabil sau senin și cu vânt slab până la moderat.

Veștile despre vreme pentru Capitală au venit la câteva ore după emiterea unei alerte de vreme rea pentru mai multe regiuni din România. Meteorologii au anunțat vânt puternic, cu intensificări care pot ajunge la 65 km/h, iar izolat rafalele pot atinge 70 km/h.

Conform prognozei speciale pentru zona municipiului București, în intervalul 8 martie, ora 10:00 – 9 martie, ora 08:00, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat pe parcursul intervalului menționat. Temperatura maximă va ajunge la 12–13 grade Celsius, iar minima va coborî până la valori cuprinse între minus 2 și 1 grad.

În perioada 9 martie, ora 08:00 – 10 martie, ora 08:00, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat pe parcursul intervalului menționat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între minus 1 și 1 grad.

În intervalul 10 martie, ora 08:00 – 10 martie, ora 22:00, cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va continua să sufle slab și moderat pe parcursul întregii zile. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 14 grade.

În intervalul 8 martie, ora 20:00 – 10 martie, ora 22:00, pentru municipiul București nu este emis niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică, potrivit informațiilor comunicate de meteorologii ANM.

În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteo, Administrația Națională de Meteorologie poate actualiza mesajul, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting), dacă vor apărea schimbări ale condițiilor meteorologice.