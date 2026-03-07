Vremea

Temperaturi de vară de Ziua femeii. Vreme neobișnuit de caldă pentru luna martie

Comentează știrea
Temperaturi de vară de Ziua femeii. Vreme neobișnuit de caldă pentru luna martieCăldură. Sursa foto: Franz Bachinger/ Pixabay
Din cuprinsul articolului

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în majoritatea regiunilor din România, potrivit prognozei meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii anunță temperaturi peste mediile multianuale, cu maxime care pot ajunge până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de precipitații va rămâne redusă în prima parte a intervalului analizat.

Prognoza acoperă perioada 7–15 martie și indică variații ale nebulozității, episoade de ceață în anumite regiuni și intensificări temporare ale vântului în zonele montane și în vestul țării.

ANM anunță vreme mai caldă decât normalul perioadei

Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 martie, ora 20:00 – 8 martie, ora 8:00, cerul va fi variabil în sudul și sud-estul țării, iar spre finalul nopții pot apărea nebulozitate stratiformă sau ceață. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin.

Israel: Prăbușirea regimului din Iran ar putea veni într-o clipă. Confuzie și lupte de putere Pezeshkian-IRGC, iar Rusia și China nu intervin
Israel: Prăbușirea regimului din Iran ar putea veni într-o clipă. Confuzie și lupte de putere Pezeshkian-IRGC, iar Rusia și China nu intervin
Bacșiș neașteptat pentru un șofer Uber din București după o cursă de 40 de minute
Bacșiș neașteptat pentru un șofer Uber din București după o cursă de 40 de minute

Conform prognozei ANM, „temperaturile minime se vor încadra între -6 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest”. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări temporare în sudul Banatului.

În București, cerul va fi variabil, iar spre sfârșitul intervalului există posibilitatea apariției ceții sau a norilor joși. Temperatura minimă se va situa între -1 și 1 grad Celsius.

Maxime de până la 17 grade în weekend

Pentru intervalul 8 martie, ora 8:00 – 9 martie, ora 8:00, valorile termice vor rămâne peste mediile climatologice ale perioadei. În sudul și sud-estul țării vor fi intervale cu nebulozitate stratiformă sau ceață, mai ales dimineața și noaptea.

Meteorologii arată că „temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului”.

În Capitală, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12–13 grade, iar minima va fi cuprinsă între -2 și 1 grad.

Temperaturile continuă să crească în unele regiuni, potrivit ANM

În intervalul 9 martie, ora 8:00 – 10 martie, ora 8:00, valorile termice vor rămâne peste mediile multianuale pentru această perioadă. În estul și sudul țării vor fi posibile episoade de ceață dimineața și spre finalul nopții.

Potrivit ANM, „temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Dealurile de Vest”.

Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 70–80 km/h, iar în sud-vest, în special în sudul Banatului, viteza rafalelor poate atinge 55–65 km/h.

Cer variabil și condiții de ceață în mai multe regiuni

În perioada 10 martie – 11 martie, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă și local în Banat, Moldova și sudul Transilvaniei.

ceață

Sursa foto: dreamstime.com

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 10 și 16 grade, iar minimele între -8 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest. În orele dimineții și pe timpul nopții vor fi condiții de ceață, mai ales în regiunile extracarpatice.

În București, maxima va ajunge la 13–14 grade, iar minima va fi în jur de 0–1 grad, cu posibilitate de ceață dimineața și noaptea.

Posibile ploi slabe în vestul țării spre mijlocul lunii, anunțate de ANM

Prognoza pentru 11–12 martie indică un cer variabil, cu înnorări temporare în vestul țării, unde izolat sunt posibile ploi slabe. În același timp, în regiunile extracarpatice pot persista perioade cu nebulozitate.

Meteorologii precizează că „temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 și 18 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în Dealurile de Vest”.

Pentru intervalul 12–15 martie, ANM estimează că valorile termice vor rămâne peste cele normale pentru această perioadă, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă în majoritatea regiunilor. În vestul țării pot apărea izolat ploi slabe.

În București, vremea se va menține relativ caldă pentru prima jumătate a lunii martie, cu temperaturi peste mediile climatologice și șanse reduse de precipitații.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Fenomenul hikikomori din Japonia. Povestea oamenilor care dispar ani întregi în propriile camere
23:45 - Telenovela care a făcut furori în anii 2000. Toate femeile se uitau
23:31 - Israel: Prăbușirea regimului din Iran ar putea veni într-o clipă. Confuzie și lupte de putere Pezeshkian-IRGC, iar Ru...
23:21 - Medusa: povestea celei mai înfricoșătoare creaturi din mitologia lumii
23:13 - Dosarul transnistrean: pârghii existente și încă nedescoperite la Chișinău, Kiev și București
23:09 - Temperaturi de vară de Ziua femeii. Vreme neobișnuit de caldă pentru luna martie

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale