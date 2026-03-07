Temperaturi de vară de Ziua femeii. Vreme neobișnuit de caldă pentru luna martie

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în majoritatea regiunilor din România, potrivit prognozei meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii anunță temperaturi peste mediile multianuale, cu maxime care pot ajunge până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de precipitații va rămâne redusă în prima parte a intervalului analizat.

Prognoza acoperă perioada 7–15 martie și indică variații ale nebulozității, episoade de ceață în anumite regiuni și intensificări temporare ale vântului în zonele montane și în vestul țării.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 martie, ora 20:00 – 8 martie, ora 8:00, cerul va fi variabil în sudul și sud-estul țării, iar spre finalul nopții pot apărea nebulozitate stratiformă sau ceață. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin.

Conform prognozei ANM, „temperaturile minime se vor încadra între -6 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest”. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări temporare în sudul Banatului.

În București, cerul va fi variabil, iar spre sfârșitul intervalului există posibilitatea apariției ceții sau a norilor joși. Temperatura minimă se va situa între -1 și 1 grad Celsius.

Pentru intervalul 8 martie, ora 8:00 – 9 martie, ora 8:00, valorile termice vor rămâne peste mediile climatologice ale perioadei. În sudul și sud-estul țării vor fi intervale cu nebulozitate stratiformă sau ceață, mai ales dimineața și noaptea.

Meteorologii arată că „temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului”.

În Capitală, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12–13 grade, iar minima va fi cuprinsă între -2 și 1 grad.

În intervalul 9 martie, ora 8:00 – 10 martie, ora 8:00, valorile termice vor rămâne peste mediile multianuale pentru această perioadă. În estul și sudul țării vor fi posibile episoade de ceață dimineața și spre finalul nopții.

Potrivit ANM, „temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Dealurile de Vest”.

Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 70–80 km/h, iar în sud-vest, în special în sudul Banatului, viteza rafalelor poate atinge 55–65 km/h.

În perioada 10 martie – 11 martie, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă și local în Banat, Moldova și sudul Transilvaniei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 10 și 16 grade, iar minimele între -8 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest. În orele dimineții și pe timpul nopții vor fi condiții de ceață, mai ales în regiunile extracarpatice.

În București, maxima va ajunge la 13–14 grade, iar minima va fi în jur de 0–1 grad, cu posibilitate de ceață dimineața și noaptea.

Prognoza pentru 11–12 martie indică un cer variabil, cu înnorări temporare în vestul țării, unde izolat sunt posibile ploi slabe. În același timp, în regiunile extracarpatice pot persista perioade cu nebulozitate.

Meteorologii precizează că „temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 și 18 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în Dealurile de Vest”.

Pentru intervalul 12–15 martie, ANM estimează că valorile termice vor rămâne peste cele normale pentru această perioadă, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă în majoritatea regiunilor. În vestul țării pot apărea izolat ploi slabe.

În București, vremea se va menține relativ caldă pentru prima jumătate a lunii martie, cu temperaturi peste mediile climatologice și șanse reduse de precipitații.