Vânt puternic în mai multe regiuni din țară. Un județ din România, sub cod galben 

Vântul va sufla cu putere în sud-vestul țării, în zonele montane și în Moldova până pe 10 martie, cu rafale puternice. În județul Caraș-Severin, viteza vântului poate ajunge local până la 70 km/h, potrivit ANM.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, duminică, o informare meteorologică valabilă în intervalul 8 martie, ora 20:00 – 10 martie, ora 22:00, privind intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Alerta meteo a fost emisă la doar o zi după anunțul privind temperaturi de până la 18 grade Celsius și cer senin în toată țara, prognozate pentru săptămâna următoare.

„Vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi (10 martie) local şi în Moldova. Vor fi viteze în general de 40...50 km/h, iar în zona montanã înaltă rafalele vor atinge 60...80 km/h”, a transmis ANM.

ANM a emis, de asemenea, o atenționare cod galben pentru județul Caraș-Severin, valabilă în intervalul 8 martie, ora 22:00 – 10 martie, ora 22:00.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h și izolat de 70 km/h”, se arată în comunicatul transmis de ANM.

Meteorologii recomandă populației să manifeste prudență, mai ales în zonele montane și în județele vizate de atenționare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările atunci când vântul suflă puternic și să își asigure bunurile și vehiculele lăsate în aer liber.

În zona municipiului București, până luni dimineață, temperaturile vor rămâne peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 12–13 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -2 și 1 grad.

Luni, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 12 grade, iar cea minimă se va situa între -1 și 1 grad.