Vremea

Cum va fi vremea în a doua parte a lunii martie. Prognoza meteo pe regiuni

În perioada 9 – 23 martie, temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile normale, însă precipitațiile se vor întoarce în jurul datei de 16 martie. În Banat, maximele vor crește ușor între 9 și 11 martie, de la 15 până la 18 grade, menținându-se la acest nivel până la mijlocul lunii. Ulterior, acestea vor scădea treptat spre 16 grade, iar minimele se vor situa între 2 și 4 grade. Precipitațiile devin mai probabile după 17 martie, anunță ANM.

Prognoza meteo pe regiuni. Se întorc ploile

În Crișana, valorile maxime vor fi între 15 și 18 grade, iar minimele vor urca de la 1 grad în primele nopți la 2–4 grade după 11 martie. Probabilitatea de precipitații va crește în jurul datei de 13 martie și după 16 martie.

În Transilvania, maximele vor fi de 14–16 grade, cu cele mai ridicate valori între 12 și 16 martie. Minimele negative, între -4 și -2 grade, vor urca la 0 grade după 16 martie. Precipitații slabe sunt așteptate după 17 martie.

Maramureș și Moldova

În Maramureș, maximele se vor menține între 15 și 18 grade, iar minimele vor crește de la -1 grad la 2 grade începând cu 13 martie. Precipitațiile vor fi posibile după 16 martie.

În Moldova, maximele vor fi între 14 și 16 grade, iar minimele vor oscila între -1 și 1 grad. Precipitații slabe sunt estimate după 18 martie.

În Dobrogea, maximele vor fi în jurul valorii de 12 grade, iar minimele între 0 și 3 grade. Precipitațiile slabe pot apărea după 18 martie.

În Muntenia, maximele se vor situa între 14 și 16 grade, iar minimele între -1 și 2 grade. Regimul pluviometric va fi redus, dar precipitații slabe sunt posibile după 18 martie.

În Oltenia, maximele vor fi între 13 și 16 grade, iar minimele între 0 și 2 grade. Ploile slabe sunt prognozate după 17 martie.

Prognoza meteo pentru zonele montane

În zona montană, temperaturile maxime se vor situa între 4 și 7 grade, cu cele mai ridicate valori între 11 și 13 martie. Minimele vor fi între -4 și -2 grade, iar precipitații slabe sunt posibile după 16 martie.

În ansamblu, prima parte a lunii martie aduce vreme caldă în toată țara, însă după jumătatea lunii, precipitațiile vor deveni mai frecvente.

