Cercetătorii susțin că au descoperit prima dovadă directă a existenței materiei întunecate

Acum aproape un secol, oamenii de știință au avansat ideea existenței unei substanțe enigmatice și invizibile, denumită materie întunecată, despre care se crede că înconjoară galaxiile și formează o adevărată rețea cosmică în tot universul, potrivit The Guardian.

Ce reprezintă cu exactitate această materie întunecată și dacă există cu adevărat rămâne în continuare un mister, însă un studiu recent sugerează că este posibil să fi fost în sfârșit întrezărite primele dovezi directe ale existenței substanței.

Profesorul Tomonori Totani, astrofizician la Universitatea din Tokyo, afirmă că noua cercetare ar putea reprezenta un pas semnificativ în identificarea materiei întunecate, substanța misterioasă despre care se crede că alcătuiește aproximativ 27% din univers.

Deși este nevoie de studii suplimentare pentru a exclude explicații mai puțin spectaculoase, Totani susține că dacă rezultatele se confirmă, ele ar marca „un moment definitoriu” în căutarea acestei componente invizibile a cosmosului.

„Aceasta ar putea fi o descoperire crucială în înțelegerea naturii materiei întunecate”, a declarat el, menționând că razele gamma observate din centrul Căii Lactee par să poarte semnătura acestei substanțe.

Ideea de materie întunecată a fost descrisă pentru prima dată în anii 1930, când astronomul elvețian Fritz Zwicky a observat că galaxiile îndepărtate se roteau mai rapid decât permitea masa lor vizibilă. Această constatare a dus la ideea existenței „unui material care nu emite și nu absoarbe lumină, dar exercită o atracție gravitațională invizibilă asupra galaxiilor din jur”.

Oamenii de știință încearcă de decenii să identifice particulele misterioase ale materiei întunecate, însă până în prezent niciun detector terestru, telescoape spațiale sau instrumente gigantice precum Large Hadron Collider de lângă Geneva nu au furnizat dovezi concrete.

Una dintre teorii sugerează că materia întunecată ar fi formată din așa-numitele particule masive cu interacțiune slabă (WIMP-uri), mult mai grele decât protonii din atomi, dar care interacționează foarte puțin cu materia vizibilă. În anumite condiții, două astfel de particule s-ar putea ciocni și anihila reciproc, generând alte particule și un val de raze gamma.

Pentru a căuta semnale posibile ale materiei întunecate, cercetătorul Totani a analizat datele colectate de Telescopul Spațial Fermi Gamma-ray al NASA, specializat în detectarea celor mai energetici fotoni din spectrul electromagnetic. Cercetătorul a identificat un tipar de raze gamma care pare să repete forma haloului de materie întunecată ce se extinde în jurul centrului galaxiei.

„Semnalul observat se potrivește foarte bine cu caracteristicile radiației gamma pe care teoriile o asociază materiei întunecate”, a explicat Totani pentru The Guardian. Rezultatele detaliate ale studiului au fost publicate în Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Dacă Totani chiar a surprins materia întunecată în acțiune, rezultatele ar sugera că aceasta este alcătuită din particule elementare de 500 de ori mai masive decât protonul. Însă sunt necesare mult mai multe cercetări pentru a exclude alte procese astrofizice și emisii de fond care ar putea explica semnalele. Totani mai afirmă că „factorul decisiv” ar fi detectarea razelor gamma cu același spectru din alte regiuni ale spațiului, cum ar fi galaxiile pitice.

Potrivit profesorului Justin Read, astrofizician la Universitatea din Surrey, lipsa unor semnale semnificative de la astfel de galaxii contrazice puternic ideea că Totani ar fi observat raze gamma emise de anihilarea particulelor de materie întunecată.

Profesorul Kinwah Wu, astrofizician teoretician la UCL, a îndemnat, de asemenea, la prudență. „Apreciez munca asiduă și dăruirea autorului, dar pentru o afirmație extraordinară avem nevoie de dovezi extraordinare”, a spus el. „Această analiză nu a atins încă acest nivel. Este o lucrare care oferă încurajare pentru cercetătorii din domeniu să continue”, a concluzionat Kinwah Wu.