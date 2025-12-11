Taxa pentru rovinietă se schimbă din 2026. Ce e TollRo și cum vor fi afectați soferii

Anul 2026 va aduce transformări importante în modul în care șoferii din România achită taxele de drum, odată cu introducerea unui nou sistem electronic și cu modificarea regulilor privind rovinieta, care va fi plătită în funcție de nivelul de emisii.

Autoritățile au decis ca, din 2026, vehiculele cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone să fie taxate pe baza kilometrilor parcurși. Noul sistem electronic, denumit TollRo, va înlocui rovinieta cu tarif fix. Calculul va ține cont de distanța parcursă pe drumurile naționale, de categoria vehiculului și de clasa de emisii poluante.

Schimbarea se va aplica din a doua jumătate a anului, în condițiile în care noile reguli ar fi trebuit inițial introduse la 1 ianuarie 2026. Implementarea efectivă a fost însă amânată.

Pentru autoturisme și vehiculele ușoare, rovinieta rămâne în vigoare, dar vor exista ajustări în funcție de norma de poluare. Valabilitatea și categoriile de încadrare vor fi modificate în același sens. De asemenea, se introduce o perioadă de grație care permite achitarea rovinietei până la ora 24:00 a zilei următoare utilizării rețelei de drumuri naționale.

Tarifele actualizate vor fi diferențiate în funcție de categoria vehiculului și nivelul de emisii, urmând ca autoritățile să stabilească noile prețuri. În prezent, costurile pentru rovinietă sunt următoarele:

12 luni: 50 euro

1 zi: 3,5 euro

10 zile: 6 euro

30 zile: 9,5 euro

60 zile: 15 euro

Perioada de grație se aplică și pentru această categorie de vehicule, oferind șoferilor un interval suplimentar pentru plată.

Deși setul de reguli trebuia să intre în vigoare la începutul anului, autoritățile au anunțat că noua structură de taxare va fi operațională abia la jumătatea lui 2026. Atât introducerea TollRo, cât și modificările privind rovinieta sunt parte dintr-un proces amplu de modernizare a sistemului de taxare rutieră din România.