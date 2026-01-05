Liverpool, Londra, Manchester, sub ninsori abundente și viscol. Traficul rutier și aerian, paralizat

Mai multe aeroporturi din Regatul Unit au fost afectate luni, 5 ianuarie 2026, de ninsori abundente și viscol, ceea ce a dus la anularea sau întârzierea zborurilor, potrivit Sky News.

Aeroportul John Lennon din Liverpool și alte aeroporturi importante, precum London Heathrow, Manchester, Bristol și Edinburgh, au înregistrat întârzieri semnificative și anulări de zboruri, afectând companii aeriene precum EasyJet, British Airways, KLM și AirFrance.

Conform publicației Travel and Tour World, 139 de zboruri au fost anulate și 1.531 au fost întârziate în toată țara. Loganair a anunțat, de asemenea, anularea zborurilor de pe aeroporturile din Aberdeen și Inverness.

Transportul feroviar a fost la rândul său afectat de condițiile meteo extreme. ScotRail și Network Rail Scotland au avertizat că serviciile în zona Aberdeen și Inverness sunt perturbate până la prânz.

De asemenea, trenurile în nordul Țării Galilor, între Llandudno și Betws-y-Coed, vor fi fie anulate, fie operate cu program modificat.

Serviciile publice recomandă verificarea orarelor înainte de plecare și planificarea călătoriilor cu precauție.

În Scoția, avertizările portocalii pentru mai multe regiuni – inclusiv Grampian, Aberdeen, Highlands, Eilean Siar, Orkney, Shetland, Central, Tayside și Fife – au fost ridicate la ora 10:00.

În restul Regatului Unit, numeroase zone au avertizări galbene. În unele regiuni, stratul de zăpadă poate ajunge local până la 30 cm.

Meteorologii au subliniat că aceste fenomene au coincis cu ceea ce este considerată „cea mai dificilă zi a anului” pentru problemele auto, având în vedere traficul crescut de la începutul săptămânii.

Ninsorile abundente au dus la închiderea a sute de școli din nordul Scoției. În Shetland, Orkney, Western Isles și Aberdeenshire, unitățile de învățământ nu au funcționat, iar în Moray majoritatea școlilor au rămas închise.

În Aberdeen, școlile au deschis cu întârziere la ora 11:00, fără servicii de club de mic dejun.

Autoritățile de sănătate mențin un cod portocaliu de alertă pentru temperaturi scăzute în toate regiunile Angliei, valabil din 31 decembrie 2025. Dr. Paul Coleman, consultant în protecția sănătății la UKHSA, a declarat:

„Expunerea la frig poate crește riscul de infarct, accident vascular cerebral și infecții pulmonare. Este foarte important, pe măsură ce vremea rece se instalează, să verificăm starea prietenilor, familiei și vecinilor cei mai vulnerabili."

Pe măsură ce ninsorile continuă, autoritățile recomandă cetățenilor să consulte prognozele locale și să își planifice călătoriile cu atenție.

În prezent, patru avertizări portocalii și 30 galbene sunt în vigoare în diferite zone ale țării. În mai multe orașe, au fost surprinse imagini cu ninsori abundente, inclusiv în Wolverhampton, Belfast și Ballymena, evidențiind amploarea fenomenelor.