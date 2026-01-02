Social

Descoperire șocantă în Veneția. Moldovean găsit mort pe un câmp după tura de lucru

Comentează știrea
Descoperire șocantă în Veneția. Moldovean găsit mort pe un câmp după tura de lucruSursa foto: www.ansa.it
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Un început de an învăluit în durere pentru o familie din Republica Moldova. Sergiu Tarna, un tânăr de 25 de ani originar din Moldova, care lucra ca chelner în regiunea Veneția, a fost găsit mort într-o zonă agricolă izolată din Malcontenta di Mira, Italia. Cadavrul său a fost descoperit pe 31 decembrie de un bărbat aflat în zonă pentru fotografii, zăcând lângă un șanț, cu o rană vizibilă la cap.

Autoritățile italiene au anunțat că, deși tânărul prezenta o rană la cap, nu a fost găsită nicio armă la locul incidentului. Parchetul din Veneția a dispus efectuarea autopsiei pentru a stabili cu exactitate cauza și ora decesului. Ancheta este coordonată de carabinierii din Veneția și Mestre, care verifică dacă Sergiu Tarna a fost ucis la locul unde a fost găsit sau dacă trupul său a fost mutat ulterior.

Analiza probelor și audierile martorilor

Carabinierii analizează imaginile camerelor de supraveghere din zonă și audiază locuitorii, deși regiunea este slab populată. Ancheta vizează și identificarea oricăror persoane care ar fi putut avea legătură cu moartea tânărului. Potrivit declarațiilor anchetatorilor, nu există urme evidente de roți de vehicule care să indice că victima ar fi fost transportată după deces.

Ninsori puternice, viscol și temperaturi de –12°C. Avertisment emis de ANM
Ninsori puternice, viscol și temperaturi de –12°C. Avertisment emis de ANM
Românii care primesc pensii mai mari în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Românii care primesc pensii mai mari în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească
met police

met police / sursa foto: dreamstime.com

Familia tânărului a fost informată imediat despre tragedie și se află acum în stare de șoc. Comunitatea moldoveană din regiunea Veneția, precum și colegii de muncă ai lui Sergiu, au transmis mesaje de solidaritate și condoleanțe familiei îndurerate. Moartea sa ridică întrebări dureroase și adâncește sentimentul de neliniște în rândul comunității locale de moldoveni.

Următorii pași în anchetă

Autopsia este programată pentru 2 ianuarie, iar rezultatele acesteia vor fi esențiale pentru stabilirea cauzei exacte a morții. Ancheta va continua, urmărind toate pistele posibile, de la un accident tragic până la un omor deliberat. Carabinierii rămân la fața locului pentru a asigura colectarea tuturor probelor și pentru a discuta cu eventuali martori.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:05 - Trump răspunde criticilor și insistă că nu are probleme medicale: Sunt în stare de „sănătate perfectă”
20:54 - Ninsori puternice, viscol și temperaturi de –12°C. Avertisment emis de ANM
20:45 - Hidro Prahova, clarificări legate de situația apei potabile. Presa, acuzată că a creat panică în rândul locuitorilor ...
20:38 - Trecerea la euro provoacă haos în Bulgaria. Comercianții nu au bancnote
20:30 - Sportivii din Rusia și Belarus nu-și reprezintă țările la Jocurile Olimpice de Iarnă
20:19 - Românii care primesc pensii mai mari în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale