Descoperire șocantă în Veneția. Moldovean găsit mort pe un câmp după tura de lucru

Republica Moldova. Un început de an învăluit în durere pentru o familie din Republica Moldova. Sergiu Tarna, un tânăr de 25 de ani originar din Moldova, care lucra ca chelner în regiunea Veneția, a fost găsit mort într-o zonă agricolă izolată din Malcontenta di Mira, Italia. Cadavrul său a fost descoperit pe 31 decembrie de un bărbat aflat în zonă pentru fotografii, zăcând lângă un șanț, cu o rană vizibilă la cap.

Autoritățile italiene au anunțat că, deși tânărul prezenta o rană la cap, nu a fost găsită nicio armă la locul incidentului. Parchetul din Veneția a dispus efectuarea autopsiei pentru a stabili cu exactitate cauza și ora decesului. Ancheta este coordonată de carabinierii din Veneția și Mestre, care verifică dacă Sergiu Tarna a fost ucis la locul unde a fost găsit sau dacă trupul său a fost mutat ulterior.

Carabinierii analizează imaginile camerelor de supraveghere din zonă și audiază locuitorii, deși regiunea este slab populată. Ancheta vizează și identificarea oricăror persoane care ar fi putut avea legătură cu moartea tânărului. Potrivit declarațiilor anchetatorilor, nu există urme evidente de roți de vehicule care să indice că victima ar fi fost transportată după deces.

Familia tânărului a fost informată imediat despre tragedie și se află acum în stare de șoc. Comunitatea moldoveană din regiunea Veneția, precum și colegii de muncă ai lui Sergiu, au transmis mesaje de solidaritate și condoleanțe familiei îndurerate. Moartea sa ridică întrebări dureroase și adâncește sentimentul de neliniște în rândul comunității locale de moldoveni.

Autopsia este programată pentru 2 ianuarie, iar rezultatele acesteia vor fi esențiale pentru stabilirea cauzei exacte a morții. Ancheta va continua, urmărind toate pistele posibile, de la un accident tragic până la un omor deliberat. Carabinierii rămân la fața locului pentru a asigura colectarea tuturor probelor și pentru a discuta cu eventuali martori.