Economie

Ministrul Finanțelor va prezenta pachetul de măsuri economice Comisiei Europene

Ministrul Finanțelor va prezenta pachetul de măsuri economice Comisiei EuropeneAlexandru Nazare. Sursa foto: Facebook./Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, urmează să prezinte pachetul de măsuri de relansare economică reprezentanților Comisiei Europene.

Ședință fără consens în coaliție

Ședința coaliției de guvernare a avut loc luni, la Palatul Victoria, și a început la ora 13:00. Potrivit stiripesurse, ministrul Finanțelor a ajuns la discuții alături de echipa sa în jurul orei 14:10. Deși liderii formațiunilor aflate la guvernare au agreat, în principiu, direcțiile reformei administrative, nu s-a ajuns la un consens în privința pachetului de măsuri economice.

Sursa citată indică faptul că punctele de divergență țin de măsurile de relansare economică, unde există diferențe de viziune între partenerii de coaliție. Mai exact, premierul Ilie Bolojan și miniștrii din echipa sa ar dori completarea pachetului propus inițial de Partidul Social Democrat cu măsuri suplimentare.

Coaliție

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

În acest context, setul de măsuri economice avansat de PSD ar urma să fie modificat. Acest aspect a contribuit la atmosfera tensionată a discuțiilor, liderii coaliției nereușind să ajungă la o variantă comună care să fie susținută de toate partidele participante la guvernare.

Consultări cu Comisia Europeană

Astfel, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare ar urma să plece marți, 27 ianuarie, la Bruxelles.

Vizita are ca scop prezentarea măsurilor de relansare economică direct Comisiei Europene, înainte ca acestea să fie adoptate la nivel guvernamental.

Nouă ședință a coaliției, programată joi

Potrivit sursei citate, joi ar urma să aibă loc o nouă ședință a coaliției de guvernare. Discuțiile vor reuni din nou liderii PNL, PSD, USR, UDMR și ai minorităților.

Premierul a declarat public că intenționează să își asume răspunderea pe reforma administrativă, care ar urma să fie prezentată împreună cu măsurile de relansare economică, până la finalul lunii ianuarie. În aceste condiții, o nouă rundă de negocieri este așteptată să aibă loc într-un context dificil, pe fondul divergențelor persistente dintre partenerii de guvernare.

