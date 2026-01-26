Politica

Planul PSD de a-l înlocui pe Bolojan. Ciucu: Să uite. PNL nu mai este atât de prost

Comentează știrea
Planul PSD de a-l înlocui pe Bolojan. Ciucu: Să uite. PNL nu mai este atât de prostIlie Bolojan și Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că PSD trebuie să renunțe la planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojancu un alt membru PNL. „Credeam că sunt oameni serioşi”, a afirmat Ciucu, referindu-se la protocolul semnat între partide, care stipulează că premierul actual provine din PNL, iar liberalii l-au desemnat pe Ilie Bolojan.

El a precizat că o astfel de strategie ar genera instabilitate economică și ar pune în pericol rezultatele obținute în acest an. „Să uite. În primul şi în primul rând, credeam că sunt oameni serioşi. Atunci când semnează ceva, să se ţină acea semnătură. Au asumat un protocol. Urmează o rotativă. Da? E greu să faci angajamente politice pe perioade scurte de timp. Vorbim de trei ani. Doi ani şi jumătate PNL, după care PSD. Deci să nu-şi imagineze, PNL nu mai este atât de prost”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu: Partidul nostru trebuie să-şi regăsească sufletul

Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu

Sursa: Inquam photos

Întrebat cine sunt liderii care ar fi luat decizii pentru PNL la PSD, Ciucu a refuzat să-i nominalizeze: „Nu vreau să-i numesc. De ce deschidem acum un conflict artificial să fac știri? Nu, nu vreau. Bun, deci, ei poate se știu, dar partidul nostru trebuie să-şi regăsească sufletul, şi-a regăsit sufletul după ce a venit Ilie Bolojan. Cu demnitate a făcut ceea ce a avut de făcut.”

El a mai spus că orice plan pe termen lung care menține PNL în „siajul” PSD este doar un narativ lansat pe piață. „Sunt manipulări, se testează, vezi cum merge, cum prinde. Domnule, de guvernare ne ocupăm și noi! De ce ceea ce trebuie să facem la nivel de țară și la nivel de București ne ocupăm și noi?”, a adăugat Ciucu.

Cum se acordă concediul paternal în 2026. Ghid complet pentru tații salariați
Cum se acordă concediul paternal în 2026. Ghid complet pentru tații salariați
Traficul complet blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident
Traficul complet blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident

Mihai Fifor, PSD: Nu mai este loc pentru încă o asumare. Te pregătești de plecare

Deputatul PSD Mihai Fifor i-a transmis premierului Ilie Bolojan, după ultimul sondaj CURS, că atunci când 76% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, nu mai este loc pentru „încă o asumare”. „Te pregătești de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o țară normală, îți faci bagajele și te duci acasă. Atât”, a scris Fifor pe Facebook.

Fifor

Fifor. Sursa foto: Facebook

Social-democratul a criticat situația economică: „România este o țară capturată de cineva care sigur nu se topește de dragul românilor și care a decis, în numele unor «reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească și să-i umilească pe români deliberat.”

Fifor a continuat enumerând efectele: „O economie în pragul recesiunii, taxe și impozite mărite în cascadă, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, scăderea abruptă a puterii de cumpărare, venituri înghețate și prețuri care explodează. Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult și trăiesc infinit mai prost. Și nicio direcție. Doar o idee fixă. «Reformă» cu barda. Prin asumări repetate. Și nimic în loc. Pentru că nu vrei tu.”

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:00 - Cum se acordă concediul paternal în 2026. Ghid complet pentru tații salariați
07:54 - Traficul complet blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident
07:48 - Florian Coldea contestă sechestrul asupra bunurilor. Răspunsul primit de la o judecătoare CAB
07:43 - Accident naval în Filipine. 15 morți și zeci de oameni care încă lipsesc
07:32 - Iarna deciziilor importante. Zodiile aflate sub influențe astrale favorabile
07:29 - Superliga. Rezultatele etapei a 23-a și clasamentul actualizat. Meciurile de luni

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale