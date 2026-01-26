Planul PSD de a-l înlocui pe Bolojan. Ciucu: Să uite. PNL nu mai este atât de prost

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că PSD trebuie să renunțe la planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojancu un alt membru PNL. „Credeam că sunt oameni serioşi”, a afirmat Ciucu, referindu-se la protocolul semnat între partide, care stipulează că premierul actual provine din PNL, iar liberalii l-au desemnat pe Ilie Bolojan.

El a precizat că o astfel de strategie ar genera instabilitate economică și ar pune în pericol rezultatele obținute în acest an. „Să uite. În primul şi în primul rând, credeam că sunt oameni serioşi. Atunci când semnează ceva, să se ţină acea semnătură. Au asumat un protocol. Urmează o rotativă. Da? E greu să faci angajamente politice pe perioade scurte de timp. Vorbim de trei ani. Doi ani şi jumătate PNL, după care PSD. Deci să nu-şi imagineze, PNL nu mai este atât de prost”, a spus Ciucu.

Întrebat cine sunt liderii care ar fi luat decizii pentru PNL la PSD, Ciucu a refuzat să-i nominalizeze: „Nu vreau să-i numesc. De ce deschidem acum un conflict artificial să fac știri? Nu, nu vreau. Bun, deci, ei poate se știu, dar partidul nostru trebuie să-şi regăsească sufletul, şi-a regăsit sufletul după ce a venit Ilie Bolojan. Cu demnitate a făcut ceea ce a avut de făcut.”

El a mai spus că orice plan pe termen lung care menține PNL în „siajul” PSD este doar un narativ lansat pe piață. „Sunt manipulări, se testează, vezi cum merge, cum prinde. Domnule, de guvernare ne ocupăm și noi! De ce ceea ce trebuie să facem la nivel de țară și la nivel de București ne ocupăm și noi?”, a adăugat Ciucu.

Deputatul PSD Mihai Fifor i-a transmis premierului Ilie Bolojan, după ultimul sondaj CURS, că atunci când 76% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, nu mai este loc pentru „încă o asumare”. „Te pregătești de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o țară normală, îți faci bagajele și te duci acasă. Atât”, a scris Fifor pe Facebook.

Social-democratul a criticat situația economică: „România este o țară capturată de cineva care sigur nu se topește de dragul românilor și care a decis, în numele unor «reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească și să-i umilească pe români deliberat.”

Fifor a continuat enumerând efectele: „O economie în pragul recesiunii, taxe și impozite mărite în cascadă, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, scăderea abruptă a puterii de cumpărare, venituri înghețate și prețuri care explodează. Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult și trăiesc infinit mai prost. Și nicio direcție. Doar o idee fixă. «Reformă» cu barda. Prin asumări repetate. Și nimic în loc. Pentru că nu vrei tu.”