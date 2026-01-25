Ciucu a dezvăluit cum a reacționat Bolojan, după ce Manda l-a făcut lăutar

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că premierul Ilie Boloja nu i-a reproşat lui Claudiu Manda că l-a numit lăutar”: „Nici măcar. Nu îl bagă în seamnă. Diferenţă şi de personalitate, diferenţă de anvergură intelectuală, diferenţă de caracter imensă. Poate să zică… câţi nu sunt aceştia care tot spun diverse lucruri”.

Ciucu a mai spus că Ilie Bolojan şi-a asumat nişte reforme, chiar dacă a fost criticat, iar rezultatele se văd. „Ce să facă un premier care are în alegeri 13%? A stat, a încasat, s-a ţinut vertical, şi-a asumat şi am început să vedem aceste rezultate economice.

Am fi fost mult, mult mai bine dacă fiecare era serios în această coaliţie. Eram mult mai bine acum. PSD s-au încăpăţânat să atace Partidul Naţional Liberal, dar în special pe domnul preşedinte şi pe principalul vector de imagine al Partidului Naţional liberal, săptămână de săptămână”, a declarat Ciucu la Antena 3.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din același playlist” și că ar putea veni un moment în care coaliția să decidă schimbarea „lăutarului”: Vorbind tot așa plastic că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan, de multe ori, nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm, dar cred s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci n-are rost să-l mai ascultăm.

„Playlist-ul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, playlist-ul înseamnă ce discutăm în coaliție, playlist-ul înseamnă să discutăm toate deciziile importante în coaliție, să nu aflăm nici pe surse, nici că se citește pe bandă la guvern, nici că sunt tot felul de proiecte de acte normative, altceva, nediscutate în coaliție”. Secretarul general al PSD a mai adăugat că vede în PNL un curent Bolojan și unul format din vechii liberali și că, deocamdată, s-a observat „o armonizare a mesajului public între domnul Ilie Bolojan și USR”.