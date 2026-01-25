Bolojan, detestat de 73% dintre români. Fifor: Te pregătești de plecare, nu de încă o asumare

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat că, atunci când 76% dintre români spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, premierul Ilie Bolojan nu se mai pregătește de „încă o asumare”, ci de plecare:

„Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregăteşti de încă o asumare. Te pregăteşti de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă. Atât”.

Mihai Fifor a mai scris pe facebook că România este „o ţară capturată de cineva care sigur nu se topeşte de dragul românilor şi care a decis, în numele unor reforme pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat”.

El a explicat că economia este în pragul recesiunii, taxele și impozitele cresc, inflația este cea mai mare din Uniunea Europeană, iar puterea de cumpărare scade abrupt. „Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult şi trăiesc infinit mai prost. Şi nicio direcţie. Doar o idee fixă. 'Reformă' cu barda. Prin asumări repetate. Şi NIMIC în loc. Pentru că NU vrei tu”, a afirmat Fifor.

Deputatul PSD a adăugat că atunci când majoritatea covârșitoare îți spune limpede că ai pierdut direcția și încrederea, dar continui, faci acest lucru doar pentru că ești un kamikaze, nu un erou: „Nimeni şi nimic nu îţi dă dreptul să tragi România după tine”.

Mihai Fifor a amintit că, potrivit sondajului CURS realizat în ianuarie, AUR are 35% din intențiile de vot, PSD 23%, PNL 18% și USR 10%. În topul încrederii, Călin Georgescu conduce cu 36%, urmat de George Simion (32%) şi Nicuşor Dan (31%). Ciprian Ciucu și Sorin Grindeanu sunt la egalitate, 26%, devansându-l pe Ilie Bolojan cu trei procente.

Percepția populației privind direcția țării rămâne negativă, 76% dintre români considerând că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 19% că direcția este bună, iar 5% nu au o opinie clară.

Mihai Fifor a menționat că premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, le-a propus colegilor de partid, în prima ședință a Biroului Politic Național din 2026, ca asumarea răspunderii pentru reforma administrației și pentru pachetul de relansare economică să aibă loc pe 29 ianuarie.