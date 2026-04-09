Conducerea principalelor 15 bănci din Rusia a primit compensații totale de 63 de miliarde de ruble (aproximativ 811,5 milioane de dolari), o sumă care depășește bugetele anuale combinate ale 16 dintre regiunile țării, informează ru.themoscowtimes.

Conducerea Sberbank a beneficiat de o plată substanțială în valoare de 29 de miliarde de ruble (aproximativ 373,5 milioane de dolari), reprezentând aproape jumătate din totalul sumelor distribuite anul acesta. Compensațiile directorilor gigantului bancar de stat au crescut cu 14,6% față de anul precedent și cu 73% comparativ cu 2023.

Suma primită de echipa de conducere depășește bugetele totale ale unor regiuni sărace precum Regiunea Autonomă Evreiască (302,7 milioane de dolari) și Regiunea Autonomă Neneț (370,9 milioane de dolari), evidențiind discrepanța majoră dintre câștigurile executive și resursele regionale.

Per ansamblu, plățile totale de 63 de miliarde de ruble (aproximativ 811,5 milioane de dolari) acordate celor 15 bănci depășesc bugetele a 14 regiuni din Rusia, inclusiv Kalmykia, Ingușetia, Pskov și Chukotka.

În contrast, Gazprombank, care gestionează fluxurile de export ale gigantului energeticGazprom, a raportat o scădere a profiturilor de 32% în 2025. Ca urmare, banca a redus compensările pentru managementul de top cu o treime, acestea ajungând la 10 miliarde de ruble (aproximativ 128,8 milioane de dolari).

PSB, unul dintre principalii finanțatori ai sectorului de apărare din Rusia, a redus semnificativ compensațiile acordate directorilor, de la aproximativ 21,8 milioane de dolari la 14,1 milioane de dolari.

Banca a fost singura din top 10 instituții financiare ruse care a încheiat anul cu pierderi, înregistrând un minus de 19,2 miliarde de ruble (247,3 milioane de dolari). Pierderile au fost cauzate de neplăți corporative majore, care au forțat PSB să aloce 300 de miliarde de ruble (3,86 miliarde de dolari) în rezerve.

În timp ce sectorul bancar per ansamblu a raportat un profit de 3,5 trilioane de ruble (aproximativ 45 de miliarde de dolari) în 2025, perspectiva economică a Rusiei se întunecă. Instituțiile financiare se confruntă cu o creștere rapidă a creditelor problematice, care au urcat cu 1,9 trilioane de ruble (24,4 miliarde de dolari), atingând un total record de 10,9 trilioane de ruble (140,4 miliarde de dolari).

Specialiștii centrului analitic CMASF, apropiat de Kremlin, avertizau încă din februarie asupra unei „crize bancare latente”. Conform surselor Bloomberg, bancherii au început să tragă semnale de alarmă încă de vara trecută, pe fondul creșterii restanțelor la credite în rândul marilor companii, în special al fabricilor de apărare, care se luptă să ramburseze împrumuturi de peste 20 de trilioane de ruble (257,6 miliarde de dolari) destinate producției militare.

Disparitățile extreme de bogăție și tensiunile din sistemul bancar scot în evidență vulnerabilitățile structurale ale Rusiei, sub presiunea continuării războiului declanșat de Kremlin.

În timp ce liderii financiari înregistrează câștiguri record și bonusuri de miliarde de dolari, economia reală suferă sub efectele dobânzilor ridicate, sancțiunilor internaționale și deficitului sever de forță de muncă.

Creșterea rapidă a creditelor neperformante, în special în sectorul apărării, care depinde în mare măsură de bănci de stat precum Promsvyazbank, sugerează că investițiile masive ale Moscovei în producția militară ar putea fi pe cale să devină nesustenabile.

Pe fondul atacurilor constante ale dronelor ucrainene asupra infrastructurii industriale și a punctelor de export energetic, pierderile de venituri riscă să amplifice criza bancară existentă, transformând-o într-o provocare economică de proporții.