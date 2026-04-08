Rusia ia în calcul anularea paradelor de 9 Mai din cauza riscului de atacuri ucrainene

Autoritățile ruse ar putea renunța în acest an la organizarea tradiționalelor parade de Ziua Victoriei, programate pentru 9 mai, pe fondul intensificării riscurilor de securitate generate de conflictul cu Ucraina, informează united24media.

Mai exact, autoritățile de la Moscova analizează posibilitatea de a anula paradele tradiționale dedicate Zilei Victoriei din 9 Mai, organizate în capitală și la Sankt Petersburg, invocând riscurile generate de presupusa amenințare a noilor rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune.

În același timp, bloggeri militari ruși favorabili războiului avertizează asupra vulnerabilității unor evenimente publice de amploare. În emisiunea de propagandă „Solovyov LIVE”, Ilia Tumanov a atras atenția asupra impactului pe care l-ar avea o eventuală alertă aeriană în timpul paradei din Piața Roșie.

O repetiție la sol programată pentru 5 aprilie a fost întreruptă brusc, militarii primind ordin să revină la unitățile lor permanente „până la noi instrucțiuni”. Decizia a alimentat speculațiile potrivit cărora evenimentul ar putea fi amânat. Întrebat despre o posibilă anulare, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat un răspuns clar, limitându-se la declarația: „Ne pregătim pentru sărbătorirea Zilei Victoriei”.

Temerile sunt legate de noile capacități de lovire la distanță ale Ucrainei, în special de racheta de croazieră „Flamingo”. Prezentată în august anul trecut, aceasta ar avea o rază de acțiune de aproximativ 3.000 de kilometri și un focos de o tonă, ceea ce ar face din Moscova, aflată la circa 450 de kilometri de granița ucraineană, o potențială țintă vulnerabilă.

Eficiența acestei rachete ar fi fost deja demonstrată prin atacuri asupra unor obiective strategice: o mare uzină de rachete din regiunea Perm, lovită în februarie, și o fabrică importantă de explozibili din regiunea Samara, vizată în martie. În paralel, Ucraina dezvoltă și racheta balistică FP-9, despre care se afirmă că ar avea o rază de acțiune de circa 850 de kilometri și un focos de 800 de kilograme.

De la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022, tradiționalele parade militare din 9 mai organizate de Rusia au pierdut mult din amploarea de altădată. Evenimentele, dedicate victoriei sovietice din Al Doilea Război Mondial, au fost vizibil reduse: în 2022 și 2023 au lipsit complet demonstrațiile aeriene, iar tehnica militară modernă a fost în mare parte absentă.

În 2023, pe străzile Moscovei a defilat simbolic doar un singur tanc T-34, relicvă a epocii celui de-al Doilea Război Mondial. Deși edițiile din 2024 și 2025 au adus o ușoară revenire în ceea ce privește participarea, amploarea lor a rămas sub nivelul spectacolelor de dinaintea războiului. Această diminuare reflectă presiunea majoră pe care conflictul o exercită asupra resurselor militare ale Rusiei.

În acest context, posibilitatea anulării paradei de 9 mai este strâns legată de dezvoltarea accelerată a programelor ucrainene de rachete și drone. Prin introducerea armelor cu rază lungă, precum racheta de croazieră Flamingo, Ucraina a reușit să reducă semnificativ sentimentul de siguranță din interiorul teritoriului rus.

Loviturile recente asupra unor obiective strategice, inclusiv Uzina de Explozibili Morozov și instalații chimice importante din regiunea Samara, indică faptul că Ucraina poate viza în mod sistematic infrastructura militar-industrială rusă aflată la sute de kilometri de frontieră.

Această capacitate nu doar afectează direct logistica de război a Moscovei, ci obligă autoritățile ruse să restrângă evenimentele cu rol propagandistic, semnalând că efectele conflictului – atât psihologice, cât și operaționale – se resimt tot mai puternic chiar în capitala Rusiei.