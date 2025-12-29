Social

Cinci trenduri virale care schimbă antrenamentele tradiționale de la sală

Comentează știrea
Cinci trenduri virale care schimbă antrenamentele tradiționale de la salăExerciții. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Noile direcții din lumea fitnessului au inclus, în acest an, echipamente și metode neobișnuite, de la vestele cu greutăți și antrenamentele inspirate din jiu-jitsu, până la platformele cu vibromasaj. Toate au fost promovate ca soluții mai accesibile și mai flexibile pentru cei care caută alternative la antrenamentele clasice din sălile de sport, informează Fox News.

Tendința de alergare pe bandă cu intensitate mare

Între exerciții inspirate din tactici militare vechi și dispozitive bazate pe tehnologie de ultimă generație, trendurile de fitness din 2025 au promis rezultate vizibile cu efort minim și mișcări aparent simple. Specialiștii atrag însă atenția că eficiența acestor metode diferă considerabil, iar beneficiile nu sunt întotdeauna garantate pentru toată lumea.

Mai jos, prezentăm cinci dintre cele mai discutate tendințe de fitness ale anului 2025, analizate prin prisma opiniilor și recomandărilor antrenorilor și experților din domeniu.

Antrenamentul de 12-3-30 (mers pe bandă cu o înclinație de 12%, 3 km/h, timp de 30 de minute), a câștigat rapid popularitate și începe să fie validat și de date științifice. Un studiu recent a pus această metodă față în față cu alergarea pe bandă într-un ritm ales de participant, iar rezultatele au arătat un consum caloric total comparabil între cele două forme de mișcare.

Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot. Locul special ales de actriță
Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot. Locul special ales de actriță
Ungaria impune restricții de circulație șoferilor români. Intră în vigoare din 1 ianuarie 2026
Ungaria impune restricții de circulație șoferilor români. Intră în vigoare din 1 ianuarie 2026

Maelee Wells Sutton, antrenoare personală la Crunch Fitness din New York, a explicat pentru Fox News Digital că diferențele de intensitate sunt firești. Potrivit ei, nu este surprinzător că alergarea, fiind mai solicitantă, duce la arderea caloriilor într-un timp mai scurt. Totuși, mersul în pantă, în formula 12-3-30, depășește clar efortul unui mers obișnuit pe teren drept, chiar dacă rămâne sub nivelul de intensitate al alergării.

Banda de alergare

Banda de alergare. Sursa foto. Pixabay

Vestele cu greutăți revin în prim-plan

Folosite de zeci de ani în pregătirea militară și sportivă, vestele cu greutăți au redevenit populare odată cu explozia de pe rețelele sociale. Pe TikTok, hashtagul dedicat acestei metotde a strâns zeci de milioane de vizualizări, semn că publicul caută soluții simple pentru a-și intensifica mișcarea zilnică.

Specialiștii spun că aceste veste pot transforma o plimbare obișnuită într-un efort mai solicitant, fără a schimba tipul de activitate. Studiile indică un consum caloric mai mare și o solicitare cardiovasculară crescută, însă efectele pe termen lung diferă de la persoană la persoană. Recomandarea experților rămâne clară: greutățile trebuie adăugate progresiv, cu atenție la postură și la semnalele transmise de corp.

Fitness

Fitness cu greutăți. Sursa foto: Pixabay

Jiu-jitsu, sport de familie și lecție de viață

Promovat inițial de figuri publice cunoscute, jiu-jitsu câștigă teren nu doar ca metodă de antrenament, ci și ca formă de educație personală. Antrenorii subliniază dimensiunea sa complexă, fizică, mentală și emoțională, și faptul că poate fi practicat la aproape orice vârstă.

Dincolo de tehnicile de autoapărare, disciplina pune accent pe control, calm și prevenție. Din punct de vedere al condiției fizice, jiu-jitsu solicită întregul corp, dezvoltând forța, rezistența, mobilitatea și flexibilitatea, ceea ce îl transformă într-un antrenament complet.

Jiu-jitsu

Jiu-jitsu. Sursa foto: Pixabay

50 de sărituri la trezire: rutina care a devenit virală

O altă tendință simplă, dar intens discutată, presupune efectuarea a 50 de sărituri imediat după ce te dai jos din pat. Inițiatoarea recunoaște că a ales această rutină tocmai pentru că este ușor de urmat și nu necesită echipament sau deplasare.

Potrivit susținătorilor, mișcarea rapidă de dimineață stimulează circulația, crește ritmul cardiac și ajută la o stare mentală mai bună. Nutriționiștii explică succesul trendului prin accesibilitatea lui: este mai simplu să sari câteva zeci de secunde decât să te organizezi pentru un antrenament complet.

Sărituri

Sărituri. Sursa foto: Pixabay

Platformele vibratoare, între promisiuni și limite

Platformele care folosesc vibrații pentru a activa musculatura sunt promovate ca o soluție „fără efort” pentru tonifiere și slăbit. Prin contracții repetate, acestea pot contribui la activarea neuromusculară și la îmbunătățirea circulației, iar sesiuni scurte pot aduce unele beneficii.

Totuși, antrenorii avertizează că aceste dispozitive nu pot înlocui exercițiile clasice de forță sau cardio și nici o alimentație echilibrată. Cercetările sugerează că eficiența lor crește doar atunci când sunt integrate într-un stil de viață activ și control caloric.

placă vibromasaj

Placă vibromasaj. Sursa foto: emag

Noile tendințe de fitness mizează pe simplitate, accesibilitate și integrarea mișcării în rutina zilnică. Specialiștii atrag atenția că echilibrul și consecvența rămân esențiale pentru rezultate reale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:41 - Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot. Locul special ales de actriță
15:32 - Vântul puternic a pus la grea încercare serviciile de urgență. Peste 80 de intervenții în toată Republica Moldova
15:25 - Judecătorii CCR absenți, prima reacție după ședință. Aduc acuzații la adresa conducerii
15:13 - Igor Dodon, încântat de planul lui Donald Trump. Cum a fost ironizat de preşedintele Parlamentului
15:07 - Judecătoarea Raluca Moroșanu s-a relaxat în luxul din Laponia la scurt timp după apariția în documentarul Recorder
15:01 - Concedieri în industria auto din Germania

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale