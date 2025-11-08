Exercițiile de forță, mai eficiente decât alergarea în prevenirea diabetului. Studiu

Un nou studiu realizat de Institutul de Cercetare Biomedicală Fralin din Virginia Tech scoate la iveală o legătură strânsă între tipul de activitate fizică și riscul de apariție a diabetului de tip 2. Cercetătorii au constatat că anumite forme de exerciții pot avea un efect mai puternic în menținerea sensibilității la insulină și în controlul nivelului de glucoză din sânge, scrie foxnews.com.

Studiul sugerează că exercițiile de forță ar putea avea un impact mai puternic asupra controlului glicemiei decât antrenamentele de tip cardio. Deși alergarea sau mersul pe bandă rămân benefice pentru sănătate, ridicarea greutăților pare să ofere o protecție mai mare împotriva dezvoltării diabetului de tip 2, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Virginia Tech.

Echipa de cercetare a analizat modul în care diferitele tipuri de exerciții influențează metabolismul zaharurilor și al grăsimilor. Pentru a obține rezultate relevante, oamenii de știință au folosit șoareci care au hrăniți cu o dietă bogată în grăsimi, menită să reproducă efectele obezității și ale rezistenței la insulină, factori esențiali în apariția diabetului.

Rozătoarele au fost apoi împărțite în două grupuri distincte:

Primul grup a fost supus antrenamentelor de anduranță (rezistență), rulând pe o roată,

Al doilea grup a fost supus unor exerciții de forță, fiind nevoit să ridice o mică ușă pentru a avea acces la hrană, un gest comparabil cu efectuarea unor genuflexiuni cu greutăți din ce în ce mai mari.

Rezultatele au arătat că șoarecii care au efectuat exerciții de rezistență au prezentat o reglare mai eficientă a nivelului de zahăr din sânge și o mai bună gestionare a grăsimilor. Cercetătorii spun că aceste descoperiri ar putea schimba modul în care este recomandată activitatea fizică în prevenirea diabetului, subliniind importanța antrenamentului de forță în menținerea sănătății metabolice.

După câteva săptămâni de antrenamente, cercetătorii au constatat că ambele tipuri de exerciții, alergarea și ridicarea de greutăți, au avut efecte semnificative asupra sănătății șoarecilor, în comparație cu cei care au rămas sedentari.

Rozătoarele active au prezentat o reducere vizibilă a grăsimii corporale, un control mai eficient al nivelului de zahăr din sânge și o sensibilitate crescută la insulină. Totuși, performanțele cele mai bune au fost observate la șoarecii „culturisti”.

„Rezultatele noastre arată că atât exercițiile de anduranță, cât și ridicarea de greutăți reduc depozitele de grăsime abdominală și subcutanată și contribuie la o reglare mai eficientă a glicemiei, datorită unei semnalizări îmbunătățite a insulinei în mușchii scheletici”, a explicat profesorul Zhen Yan, director al Institutului de Cercetare Biomedicală Fralin din Centrul de Cercetare a Medicinei Exercițiilor Fizice al VTC.

El a subliniat, însă, un aspect esențial: „Este important de menționat că haltere depășesc alergarea în ceea ce privește aceste beneficii pentru sănătate .”

Noul studiu aduce dovezi surprinzătoare despre efectele antrenamentului de forță asupra metabolismului. Șoarecii supuși exercițiilor de tip „ridicare de greutăți” nu doar că au pierdut mai multă grăsime de sub piele, ci au reușit și să reducă semnificativ grăsimea viscerală, cea care se acumulează în jurul organelor interne și este asociată cu un risc crescut de diabet și alte boli metabolice.

Mai mult, rozătoarele „halterofile” au prezentat o capacitate superioară de eliminare a zahărului din sânge comparativ cu șoarecii care au fost puși să alergare. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că aceste beneficii nu s-au datorat pur și simplu faptului că au dezvoltat mai multă masă musculară.

Antrenamentele de rezistență au declanșat modificări profunde în modul în care celulele musculare comunică și procesează energia, îmbunătățind eficiența nivelului de glucoză.. Deși experimentul a fost realizat pe animale, concluziile se adaugă unui val tot mai mare de dovezi care subliniază importanța exercițiilor de forță în menținerea sănătății metabolice.

Studiul oferă motive de optimism pentru persoanele care nu pot face exerciții cardio de durată, evidențiind faptul că exercițiile de forță pot reprezenta o alternativă eficientă pentru sănătatea metabolică.

„Descoperirile aduc vești bune și pentru persoanele care, din diverse motive, nu pot face exerciții de anduranță”, a spus profesorul Zhen Yan. „Antrenamentul cu greutăți are beneficii antidiabetice comparabile, dacă nu chiar mai bune față de exercițiile cardio.”

Specialiștii recomandă, însă, o abordare echilibrată: combinarea antrenamentului de rezistență cu cel cardiovascular oferă cele mai bune efecte asupra inimii, musculaturii și metabolismului.

„Mesajul principal este că ar trebui să faci atât exerciții de anduranță, cât și de rezistență, dacă este posibil, pentru a obține cele mai mari beneficii pentru sănătate”, a adăugat Yan. Cercetarea a fost publicată în Journal of Sport and Health Science.