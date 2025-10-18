Netflix a lansat trailerul serialului „Bestia din mine”. Când are loc premiera

Netflix a lansat trailerul captivant al serialului „Bestia din mine”. Creat de Howard Gordon și Gabe Rotter, serialul nu se limitează la simple momente de suspans, ci aduce în prim-plan complexitatea emoțională a personajelor aflate la granița dintre traumă și obsesie, se arată în descrierea publicată pe Tudum.

În centrul poveștii se află o atracție tulburătoare față de un posibil criminal, care se împletește cu durerea unei pierderi personale. Claire Danes impresionează prin felul sensibil de a juca rolul, în timp ce Matthew Rhys adaugă un plus de mister și pericol, completând perfect dinamica narativă a filmului.

După ce și-a pierdut fiul la o vârstă fragedă, celebra scriitoare Aggie Wiggs (Claire Danes) se retrage complet din lumina reflectoarelor, transformându-se într-o umbră față de ceea ce a fost cândva.

Viața ei capătă o nouă întorsătură odată cu sosirea lui Nile Jarvis (Matthew Rhys), un influent mogul imobiliar și fost principal suspect în cazul dispariției soției sale, care cumpără casa vecină.

Fascinată și totodată înspăimântată de prezența lui, Aggie găsește în Nile sursa neașteptată de inspirație pentru noua sa carte. Determinată să descopere adevărul, ea se avântă într-o luptă tensionată, urmărind umbrele trecutului lui în timp ce încearcă să-și înfrunte propriile temeri, într-un periculos joc de-a șoarecele și pisica.

Serialul „Bestia din mine” debutează pe Netflix pe 13 noiembrie, cu toate cele opt episoade din sezonul 20 disponibile din prima zi. Distribuția principală îi include pe Brittany Snow și Natalie Morales, alături de o serie de invitați speciali precum Jonathan Banks, David Lyons, Tim Guinee, Hettienne Park, Deidre O'Connell, Aleyse Shannon, Will Brill, Kate Burton, Bill Irwin, Amir Arison și Julie Ann Emery.

Proiectul aduce din nou în prim-plan colaborarea dintre actrița Claire Danes și Howard Gordon, showrunner-ul serialului „Homeland” și cunoscut pentru producții precum „24” și „Dosarele X”.

Gordon este scenarist și producător executiv al serialului, în timp ce Gabe Rotter, creatorul și scenaristul, îndeplinește și rolul de producător executiv.

Pe lista producătorilor executivi se mai regăsesc Claire Danes, regizorul Antonio Campos, scenaristul Daniel Pearle, Conan O'Brien, Jeff Ross și David Kissinger și Caroline Baron.

Serialul se remarcă printr-un ton gotic și profund care îmbină cu măiestrie dramele intime cu elementele tipice thrillerului clasic. Beneficiind de o distribuție remarcabilă și de implicarea unor producători de renume, printre care și Jodie Foster, „Bestia din mine” a stârnit deja interesul presei americane, fiind considerat unul dintre cele mai așteptate seriale ale toamnei 2025.