„Fight for '84”, o dramă inspirată din fapte reale. Când va fi lansat filmul

O poveste reală, încărcată de tensiune, ambiție și luptă prinde viață în noua dramă sportivă „Fight for '84”. Filmul, care va fi lansat pe Netflix, reconstituie evenimente din lumea sportului care au marcat profund anii '80, punând în centrul atenției un personaj „ce sfidează limitele pentru a-și atinge visul”.

În anii de liceu, Jamie Foxx visa să îmbrace echipamentul celor de la Dallas Cowboys și să facă carieră în fotbalul american. Soarta, însă, l-a condus pe un alt drum, cel al cinematografiei, unde a strălucit ca actor și a câștigat un premiu Oscar. Cu toate acestea, pasiunea lui pentru sport nu a rămas în afara ecranului: Foxx a interpretat un fundaș în filmul Any Given Sunday și a intrat în pielea unui antrenor de box în Ali, peliculă inspirată din viața legendarului Muhammad Ali.

Acum, actorul se pregătește pentru un nou rol în „Fight for '84”, un film inspirat din fapte reale, care urmărește povestea antrenorului echipei americane de box la Jocurile Olimpice din 1984.

Producția este regizată de Andrés Baiz, cunoscut pentru munca sa în serialele Griselda și Narcos, iar scenariul este semnat de un trio cu experiență în filme biografice și dramatice: Andrea Berloff (Straight Outta Compton), John Gatins (Flight) și Andy Weiss (White Boy Rick).

„E o poveste despre a doua șansă. Nu este vorba despre faimă sau glorie, este vorba despre inimă, disciplină și scop. Într-o perioadă în care atât de mulți dintre noi încercăm să găsim din nou un sens, această poveste pare mai relevantă ca niciodată”, a declarat i spune Andrés Baiz pentru Tudum.

Filmul „Fight for '84” aduce în prim-plan o poveste impresionantă despre renaștere și performanță în sportul american. În urma unui tragic accident aviatic petrecut în 1980, întreaga echipă olimpică de box a Statelor Unite este pierdută. În fața acestui dezastru, un nou antrenor este adus pentru a reconstrui echipa de la zero. Sub îndrumarea sa, o nouă generație de boxeri se ridică și, patru ani mai târziu, la Jocurile Olimpice din 1984, echipa obține cele mai multe medalii din istoria boxului olimpic american.

Proiectul cinematografic este realizat de Eric Newman (Grand Electric), Bryan Unkeless (Night Owl), Jamie Foxx și Michael W. Abbott (A Move Films Production). Printre producătorii executivi se numără Andy Weiss (WeBros Entertainment), fostul campion olimpic Henry Tillman și Datari Turner. Filmul promite să aducă pe ecran nu doar o poveste despre sport, ci și una despre sacrificiu și triumf în fața sorții.

Colaborarea cu Jamie Foxx promite o experiență cinematografică remarcabilă, afirmă regizorul Andrés Baiz. Potrivit acestuia, Foxx nu este doar un actor de excepție, ci și un profesionist care aduce autenticitate și intensitate fiecărei apariții. „Aduce o profunzime pe care nu o poți falsifica”, subliniază Baiz.

În dublul său rol de protagonist și producător, Foxx insuflă proiectului pasiune și adevăr. Regizorul își exprimă entuziasmul pentru această colaborare și dorința de a contribui, printr-o abordare regizorală sinceră, „să-l ajut să exploateze ceva natural și profund personal”.

Alături de Jamie Foxx, cunoscut pentru rolurile din „Ray” și „Back in Action”, va juca în thrillerul „Fight for '84” lături de Malachi Beasley, Shea Whigham și Dan Perrault.

Deocamdată, Netflix nu a anunțat o dată oficială de lansare a filmului. Cert este că producția se află în faza incipientă, filmările desfășurându-se în prezent în statul New Jersey.