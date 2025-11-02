Perturbarea ritmului circadian, cauzată de lumina nocturnă, e asociată cu multiple probleme de sănătate

Lumina nocturnă mai puternică crește riscul apariției a cinci afecțiuni cardiovasculare majore, potrivit Institutului de Cercetare Medicală și Sănătate Flinders din Marea Britanie și experților din SUA.

Ritmurile circadiene reglează tensiunea arterială, ritmul cardiac, activarea trombocitelor, eliberarea hormonilor și metabolismul glucozei. Cercetările efectuate pe animale și oameni au demonstrat că perturbarea pe termen lung a ritmului circadian provoacă fibroză cardiacă, hipertensiune, inflamație și dezechilibru autonom. Studiile anterioare se bazau pe estimări satelitare sau pe cohorte mici care utilizau senzori de lumină în dormitor sau la încheietura mâinii, lăsând necunoscute modelele de expunere personală la scară populațională.

Analiza prospectivă a cohortei, „Expunerea personală la lumina nocturnă prezice incidența bolilor cardiovasculare la peste 88.000 de persoane”, publicată pe medRxiv, a examinat dacă expunerea la lumina diurnă și nocturnă prezice bolile cardiovasculare și dacă susceptibilitatea genetică, sexul și vârsta afectează aceste relații.

Datele au fost colectate de la 88.905 participanți la UK Biobank (vârsta medie 62,4 ± 7,8 ani, 56,9% femei) care au purtat senzori de lumină la încheietura mâinii timp de o săptămână în Anglia, Scoția și Țara Galilor, în perioada 2013-2016.

Modelarea riscurilor a conectat procentele de expunere la lumina diurnă și nocturnă cu noile diagnostice ale Serviciului Național de Sănătate privind bolile coronariene, infarctul miocardic, insuficiența cardiacă, fibrilația atrială și accidentul vascular cerebral până în noiembrie 2022. Vârsta, sexul, etnia, variabilele socioeconomice, factorii de stil de viață, parametrii somnului, factorii de risc clinici și scorurile poligenice au fost ajustate în modele.

Nopțile mai luminoase au crescut riscul pentru toate cele cinci rezultate doză-răspuns. În comparație cu funcția de repartiție 0-50, participanții din funcția de repartiție 90-100 de expunere la lumină pe timp de noapte au avut un risc cu 23-32% mai mare de boli coronariene, 42-47% pentru infarct miocardic, 45-56% pentru insuficiență cardiacă, 28-32% pentru fibrilație atrială și 28-30% pentru accident vascular cerebral.

După controlul activității fizice, fumatului, alcoolului, alimentației, duratei somnului, nivelului socio-economic și riscului genetic, relațiile s-au menținut. Femeile au prezentat conexiuni mai puternice pentru insuficiența cardiacă și boala coronariană, în timp ce persoanele mai tinere au prezentat asocieri mai puternice pentru fibrilația atrială.

Lumina artificială poate provoca dezechilibru circadian, perturbări metabolice și vasculare și risc cardiovascular. Disfuncția endotelială și ateroscleroza pot rezulta din toleranța scăzută la glucoză și susceptibilitatea la diabet.

Hipercoagulabilitatea cauzată de lumină poate crește riscul de evenimente tromboembolice, în timp ce tensiunea arterială persistentă pe 24 de ore poate afecta endoteliul vascular și poate provoca hipertrofie cardiacă. Semnalele de sincronizare contrare către nodurile sinoatrial și atrioventricular pot crește riscul de aritmie.

Autorii recomandă iluminarea bazată pe ritmul circadian în gospodării, spitale și planificarea urbană pentru a completa metodele de prevenire cardiovasculară, evitând lumina puternică în timpul somnului.

sursa: medicalxpress.com