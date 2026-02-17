Și-a agresat continuu, timp de patru ani, copilul vitreg. Un român a fost condamnat la 20 de ani de închisoare

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a primit o pedeapsă de 20 de ani de detenție din partea Judecătoriei Arad, după ce a agresat sexual în mod repetat, timp de patru ani, fiica parteneri sale. Mama fetei, care a asistat pasiv și a facilitat agresiunile, a fost condamnată la 13 ani și opt luni de închisoare în același proces. Instanța a decis, de asemenea, ca cei doi să plătească victimei daune de 50.000 de euro, însă hotărârea nu este definitivă.

Conform informațiilor furnizate marți de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, bărbatul a fost condamnat la 18 ani pentru viol asupra unui minor în formă continuată (pentru intervalul 2020 – septembrie 2024), la cinci ani pentru rele tratamente aplicate minorului și la un an pentru instigare la mărturie mincinoasă, prin participație improprie, rezultând o pedeapsă finală de 20 de ani.

În ceea ce o privește pe femeia de 36 de ani, aceasta a primit 12 ani pentru complicitate la viol în formă continuată și cinci ani pentru rele tratamente, urmând să execute în final 13 ani și opt luni. Ambii inculpați fuseseră trimiși în judecată sub măsura arestului preventiv, prin rechizitoriul emis la data de 8 aprilie 2025.

Magistrații au admis totodată acțiunea civilă a reprezentantului legal, obligându-i pe cei doi la plata solidară a sumei de 50.000 de euro către victimă. În rechizitoriu, procurorii au descris faptele astfel:

„În perioada cuprinsă între anul 2020 şi luna septembrie a anului 2024, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin constrângere fizică/psihică şi profitând de imposibilitatea părţii civile minore de a-şi exprima voinţa, inculpatul L.M.T. (concubinul mamei) a întreţinut cu aceasta raporturi sexuale, acte sexuale orale şi anale, punându-i astfel în primejdie gravă dezvoltarea intelectuală şi morală. Inculpata N.A., având cunoştinţă de abuzurile sexuale la care este supusă fiica sa minoră, începând cu anul 2020 şi până în luna septembrie a anului 2024, i-a înlesnit inculpatului L.M.T. activitatea infracţională constând în întreţinerea în mod repetat a unor raporturi sexuale, acte sexuale orale şi anale, cu partea civilă minoră, prin constrângere fizică/psihică şi profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa. Prin cele menţionate anterior, precum şi prin rămânerea inculpatei în pasivitate, i-a pus în primejdie gravă dezvoltarea intelectuală şi morală”.

Pe lângă abuzurile sexuale, bărbatul și-a constrâns propriul fiu, în vârstă de 10 ani, să ofere declarații mincinoase în fața anchetatorilor în luna octombrie a anului 2024. Conform relatărilor din presa locală, victima avea doar 13 ani când au început agresiunile.

Situația a ieșit la iveală abia după ce minora a găsit curajul să povestească totul la școală, moment în care instituția a sesizat imediat autoritățile. Decizia instanței de fond poate fi atacată prin apel.