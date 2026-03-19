Prăjitură cu morcovi și nuci. O poți pregăti în Postul Mare

Postul Paștelui este momentul în care multe gospodine caută deserturi care să respecte restricțiile alimentare, dar să fie și savuroase. O alegere ideală este prăjitura cu morcovi de post, un desert ușor de preparat, cu o textură moale și gust natural, potrivit atât pentru gustările zilnice, cât și pentru mesele festive.

În funcție de preferințe, gustul acesteia poate fi îmbogățit cu migdale, stafide sau merișoare.

Ingrediente:

2 morcovi mari, curățați și rași fin

1 cană de zahăr

1 cană de ulei vegetal

1 cană de apă minerală sau suc de portocale proaspăt stors

2 căni de făină

1 linguriță de praf de copt

1 linguriță de bicarbonat de sodiu

1/2 linguriță de scorțișoară (opțional)

1/4 linguriță de sare

1 linguriță de esență de vanilie (opțional)

1/2 cană de nuci, migdale sau alune tocate (opțional)

1/4 cană de stafide sau merișoare uscate (opțional pentru un plus de dulce natural)

Începe prin a răzui morcovii fin. Într-un bol mare, amestecă zahărul cu uleiul și lichidul ales – apă minerală sau suc de portocale – până când zahărul se dizolvă complet. Într-un alt bol, combină făina cu praful de copt, bicarbonatul de sodiu, scorțișoara și sarea.

Adaugă treptat amestecul de făină peste ingredientele lichide, amestecând cu o lingură de lemn sau cu un tel până când compoziția devine omogenă. Încorporează morcovii rași și nucile sau migdalele, apoi, dacă dorești, stafidele sau merișoarele. Amestecă ușor, astfel încât ingredientele să fie bine distribuite.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu puțin ulei și făină. Coace prăjitura într-un cuptor preîncălzit la 180°C timp de 35-40 de minute. Pentru a verifica dacă este gata, introdu o scobitoare în centrul prăjiturii; aceasta trebuie să iasă curată.

După coacere, lasă prăjitura să se răcească complet înainte de a o tăia. Se poate servi simplă sau cu glazură de post, preparată din zahăr pudră și suc de lămâie. Pentru un aspect festiv, presară deasupra puțină scorțișoară sau nuci tocate.

Această prăjitură cu morcovi de post poate fi savurată alături de o cană de ceai sau de o cafea cu lapte de cocos. În funcție de gustul dorit, deasupra se poate întinde un strat subțire de frișcă vegetală.