Gabi Tamaș, la Asia Express: Mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului

Competiția de la Asia Express a pus perechile de concurenți în situați care mai de care mai bizare, iar autostopul s-a dovedit o provocare. Gabi Tamaș a fost gata să facă un gest extrem.

Echipa fotbaliștilor este cu siguranță una dintre cele mai competitive. Drept urmare în momentul în care s-au văzut strânși cu ușa mai exact cu autostopul au fost gata de orice. Mai mult Tamaș! ”Nu ne mai ia nimeni. Dacă mai apar echipe acum, mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului să opresc o mașină.

Dă-o-încolo că nu pot să fiu cel mai prost din curtea școlii. Un băiat, i-am făcut cu mâna, s-a dus mai în față și a parcat în dreapta. Dar a trecut de noi. Și ne-a luat”, a explicat Gabi Tamaș situația tensionată. Doar că din momentul în care s-au suit în mașină, lucrurile n-au devenit mai bune.

Nu de alta, dar șoferul nu era tocmai pilot de Formula 1, nici pe departe. Chiar și așa, cei doi l-au pus să se grăbească, deși omul le-a explicat că nu este tocmai un talent la condus.

Dar au făcut conversație cu el și au descoperit că sunt vegheați de Dumnezeu. ”M-a luat cu transpirații când am auzit asta. Când am auzit că e și pastor m-am gândit că e Dumnezeu deasupra capului”, a mai explicat Gabi Tamaș. Cert este că nu au fost singurii concurenți care au încercat să manipuleze șoferii.

Alejandro și Emil Rengle au încercat să îl convingă pe cel care a oprit să se abată de la drum ca să îi ducă pe ei la piață. De asemenea și alte echipe au încercat să le explice oamenilor cât de important este să ajungă ei înaintea altora.

Unora le-a ieșit, altora nu prea. Cert este că tensiunea din emisiune este la cote maxime, mai ales că sezonul acesta concurenții sunt extrem de ofertanți.