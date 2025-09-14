Ce și-ar fi dat concurenții de la Asia Express. Și cămașa de pe ei, dar nu adidașii

Asia Express a scos și ce-a fost mai bun din bagajele concurenților, iar gazdele au avut preferințe pentru adidașii lor. Lucru care a putut fi evitat în anumite cazuri cu medicamente sau cu parfumuri.

Una dintre probleme de la Asia Express îi forța pe concurenți să dea ceva din valiza lor la alegerea gazdelor. Doar că majoritatea celor care alegeau se uitau după adidași. Gabi Tamaș și Dan Alexa, au avut reale emoții. “Sperăm din suflet să nu-mi ia adidașii. Când am deschis geanta, i-am dat așa puțin la o parte. Am mutat geamantanul mai așa, pe ce ne convenea. Asta e pentru atunci când te doare. E o crema pe care să o folosești când te doare.

M-am gândit să prezint medicamentele și tot scoteam câte unul. Până la urmă i-am dat o cremă pentru mama ei, gazda și-a ales și eu am fost bucuros ca n-a ales adidașii”, a explicat Tamaș.

Și în echipa Ștefan Floroaică, problema a fost aceiasi. “Îți ia adidașii stefan! Fii atent! Mama, dacă-mi ia adidașii, m-a spart! Mai frate, am emoții. Perechea mea de încălțări uscate, comandate special pentru Asia Express. Deci am stat foarte mult să îi aleg. Și-am scos din portfard un parfum. Și l-a primit!”, a explicat Ștefan.

Nici la Serghei și Mara lucrurile nu au fost mai roz. “Se uită să-mi bag picioarele. A luat un hanorac de 700 de euro. Atât costă hanoracul ăla. Dar femeia nu știa”, a spus Mara Bănică. Iar Serghei a explicat: “Pe mine nu m-a deranjat, i-am făcut o bucurie eu mai am lovele să cumpăr hanorace”.

Raluca Bădulescu a fost încântată să și dea gablonturile. “Dacă tot trebuie să ia Felis Navidad sau cum o cheamă pe cocoana asta, lasă că îi dau eu niste inele niște cercei, niște zdrăngănele din astea”.