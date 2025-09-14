Monden

Ce și-ar fi dat concurenții de la Asia Express. Și cămașa de pe ei, dar nu adidașii

Comentează știrea
Ce și-ar fi dat concurenții de la Asia Express. Și cămașa de pe ei, dar nu adidașiiPerechi Asia Express. Sursa foto: facebook
Din cuprinsul articolului

Asia Express a scos și ce-a fost mai bun din bagajele concurenților, iar gazdele au avut preferințe pentru adidașii lor. Lucru care a putut fi evitat în anumite cazuri cu medicamente sau cu parfumuri.

Tamas și-a dat cremele de durere pentru Asia Express

Una dintre probleme de la Asia Express îi forța pe concurenți să dea ceva din valiza lor la alegerea gazdelor. Doar că majoritatea celor care alegeau se uitau după adidași. Gabi Tamaș și Dan Alexa, au avut reale emoții. “Sperăm din suflet să nu-mi ia adidașii. Când am deschis geanta, i-am dat așa puțin la o parte. Am mutat geamantanul mai așa, pe ce ne convenea. Asta e pentru atunci când te doare. E o crema pe care să o folosești când te doare.

Dan Alexa, Asia Express

Dan Alexa, Asia Express / sursa foto: captură YouTube

M-am gândit să prezint medicamentele și tot scoteam câte unul. Până la urmă i-am dat o cremă pentru mama ei, gazda și-a ales și eu am fost bucuros ca n-a ales adidașii”, a explicat Tamaș.

Și în echipa Ștefan Floroaică, problema a fost aceiasi. “Îți ia adidașii stefan! Fii atent! Mama, dacă-mi ia adidașii, m-a spart! Mai frate, am emoții. Perechea mea de încălțări uscate, comandate special pentru Asia Express. Deci am stat foarte mult să îi aleg. Și-am scos din portfard un parfum. Și l-a primit!”, a explicat Ștefan.

Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025
Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025
Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk
Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk

Serghei a rămas fără un hanorac de 700 de euro

Nici la Serghei și Mara lucrurile nu au fost mai roz. “Se uită să-mi bag picioarele. A luat un hanorac de 700 de euro. Atât costă hanoracul ăla. Dar femeia nu știa”, a spus Mara Bănică. Iar Serghei  a explicat: “Pe mine nu m-a deranjat, i-am făcut o bucurie eu mai am lovele să cumpăr hanorace”.

Raluca Bădulescu a fost încântată să și dea gablonturile. “Dacă tot trebuie să ia Felis Navidad sau cum o cheamă pe cocoana asta, lasă că îi dau eu niste inele niște cercei, niște zdrăngănele din astea”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:50 - Cele mai nereușite emisiuni din România. Promisiuni mari, audiențe mici
12:41 - Fiul secret al Prințului Laurent al Belgiei. Asemănarea dintre ei este izbitoare
12:32 - Cod galben de vânt puternic în șase județe. Zonele cu ploi torențiale
12:23 - Tragerea Loto, 14 septembrie. Reporturile la fiecare categorie. Sumele suplimentare, puse în joc
12:15 - Agresorul de pe Tinder, prins abia după doi ani. Și-a înscenat moartea
12:02 - Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale