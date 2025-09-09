Monden Prima țară vizitată de concurenții Asia Express are o istorie impresionantă







Sezonul 8 al emisiunii „Asia Express“, Antena 1, a debutat cu o destinație spectaculoasă și plină de contraste: Filipine. Arhipelagul cu peste 7.600 de insule, numit de exploratorul Ruy López de Villalobos în cinstea regelui Filip al II-lea al Spaniei, a fost prima provocare pentru cele nouă echipe aflate la startul competiției.

În ediția difuzată pe 7 septembrie, cele nouă echipe de vedete au pășit pentru prima dată pe tărâm filipinez.

Anda Adam, Gabriel Tamaș, Dan Alexa, Serghei Mizil, Raluca Bădulescu, Karmen Simionescu sau Emil Rengle au fost puși în situații dificile, de la traversatul apelor cu bărcile, până la probe de îndemânare inspirate din viața localnicilor – spălatul rufelor la lighean sau număratul ingredientelor din rețetele tradiționale.

Ca de fiecare dată, regulile show-ului au rămas aceleași: concurenții nu au voie să folosească telefoane, nu primesc cazare asigurată și trebuie să supraviețuiască cu doar un dolar pe zi. Autostopul și ospitalitatea localnicilor sunt singurele mijloace prin care își pot continua aventura.

Filipinele sunt una dintre cele mai populate națiuni ale lumii, cu aproximativ 110 milioane de locuitori, ocupând locul 12 la nivel global. Capitala se află la Manila, însă cel mai populat oraș este Quezon City. Țara este cunoscută pentru biodiversitatea sa, dar și pentru riscurile naturale. Fiind parte a „Cercului de Foc al Pacificului“, cutremurele și taifunurile sunt fenomene frecvente.

De-a lungul timpului, arhipelagul a trecut prin dominații străine, conflicte și dictaturi. Spaniolii au lăsat urme adânci în cultură și religie, apoi americanii și japonezii au disputat controlul asupra insulelor.

În secolul XX, regimul autoritar al lui Ferdinand Marcos a marcat o epocă de putere personală și corupție. Astăzi, Filipine este o republică prezidențială, membră a mai multor organizații internaționale, dar încă se confruntă cu decalaje economice și inegalități sociale.

Dacă în trecut economia se baza pe exporturi agricole – banane, zahăr, cocos –, acum Filipine se remarcă prin producția de electronice, construcția de nave, industria auto și energia geotermală.

În paralel, turismul a devenit un motor important: plajele tropicale, recifele de corali și peisajele exotice atrag milioane de vizitatori anual. Totodată, țara este al doilea producător mondial de nucă de cocos, cu peste 3 milioane de tone pe sezon.

Un alt aspect esențial îl reprezintă forța de muncă trimisă peste hotare. Filipinele sunt cunoscute drept cel mai mare furnizor de bone și menajere la nivel global.

Conform datelor oficiale, peste două milioane de femei lucrează ca asistente domestice doar în zona Asia-Pacific, iar alte sute de mii îngrijesc copii sau persoane în vârstă în Europa și America. În plus, peste 240.000 de asistenți medicali filipinezi activează în străinătate.

În 2018, banii trimiși acasă de diaspora filipineză au însumat peste 33 de miliarde de dolari, ceea ce plasează țara printre principalii beneficiari ai remiterilor la nivel mondial. Practic, o parte considerabilă din economie se sprijină pe munca cetățenilor plecați la muncă în afara granițelor.

Filipine se deosebește și prin structura religioasă. Aproape 85% din populație este creștină, dintre care majoritatea catolici, moștenire directă a dominației spaniole. Diversitatea etnică este la fel de impresionantă: tagalogii reprezintă 26%, urmați de bisay, ilocano, cebuano și alte comunități regionale.