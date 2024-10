Războiul pământului în Filipine. 19 victime într-o confruntare armată

Război pentru pământ în Filipine, între două facțiuni ale unei grupări islamiste rebele. Un număr de 19 persoane au murit înconfruntările dintre două facţiuni ale grupării islamiste, Frontul Moro Islamic de Eliberare.

Mii de oameni au fost deplasați miercuri din cauza luptelor dintre cele două facțiuni ale grupării, au relatat autoritățile locale.

Un atac armat și mai multe confruntări cu arme albe a izbucnit într-un sat izolat al municipalității Pagalungan, pe Insula Mindanao, în sudul arhipelagului Filipine. Luptele au durat câteva ore, dar s-au soldat cu 19 morți. Mai exact, 18 persoane au murit în conflict, iar alta la spital, câteva ore mai târziu.

Este vorba despre un război dintre două două facţiuni ale Frontului Moro Islamic de Eliberare (FMIL/MILF). Informația a fost prezentată într-un comunicat al armatei filipineze. Oficialii filipinezi susțin că cele două facțiuni au un conflict mai vechi, legat de pământ.

Aproximativ 2.000 de persoane au fost obligate să se refugieze, din cauza acestui război. Oamenii s-au retras într-un centru de evacuare sau la apropiați, în contextul schimbului de focuri.

UPDATE: Eleven Moro Islamic Liberation Front members were killed while seven others were hurt in a conflict in Pagalungan, Maguindanao del Sur on Oct. 30, police say.

The cause of the incident is under investigation | @dsfernandez

📸 Maguindanao del Sur Police pic.twitter.com/9OT3gVDPLc

