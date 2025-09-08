Monden Raluca Bădulescu, aproape să renunțe din primele minute la Asia Express







În primul episod al emisiunii Asia Express - Drumul Eroilor, Raluca Bădulescu și-a pierdut răbdarea după ce a aflat că, pentru a ajunge pe insulă, trebuie să-și transporte bagajele pe o plută și să vâslească până acolo. „Ce?! Bă, baiatule! Era ceva strigător la cer, ce scria pe cer, strigător la cer!”, a spus vedeta, în timpul emisiunii.

Prima zi în Filipine a început intens pentru cele nouă perechi de vedete care au acceptat provocarea Drumul Eroilor din Asia Express. În ediția difuzată pe 7 septembrie, concurenții au fost filmați în timp ce navigau cu barca pe mare. Unii au fost emoționați, iar alții s-au arătat relaxați.

La un moment dat, localnicii de pe ambarcațiune le-au dat concurenților câte un plic roșu cu primele indicații din sezon.

„Bine ați venit, dragilor! Veți petrece prima noapte pe insula din fața voastră. Bărcile nu pot ajunge la mal pentru că apa este prea mică, dar puteți folosi plutele pe care vi le-am pregătit. Încărcați bagajele și legați-le bine cu sfoară, apoi vâsliți spre steag. Lăsați aici telefoanele, banii, pașapoartele și toate obiectele de valoare”, le-a transmis Irina Fodor.

Oricât a încercat Florin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, să o convingă, vedeta nu a vrut să iasă din barcă pentru a urca pe pluta care trebuia să o ducă la mal.

„Hai, regina mea, dacă a venit ăsta la 102 ani, nu vii tu?”, a încercat și Mara Bănică.

În cele din urmă, după negocieri îndelungate și cu ajutorul altor persoane, vedeta și-a făcut curaj și a acceptat să meargă cu pluta până la mal, mărturisind ulterior că a trecut printr-un „blocaj psihic”.

În competiția Drumul Eroilor vor participa următoarele echipe: Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul său, Alejandro, și Karmen împreună cu prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După succesul sezoanelor anterioare, Asia Express promite din nou să impresioneze publicul cu povești captivante, momente amuzante și lecții despre curaj și spirit de echipă.