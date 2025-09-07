Social Cât te costă să angajezi o bonă în 2025. Salariile sunt la fel de mari ca în IT







Preocupați de carieră și câștiguri, mulți părinți din România ajung să petreacă doar câteva zeci de minute pe zi alături de copiii lor. În timp ce unii dintre ei preferă să îi înscrie la un afterschool, alții aleg să plătească până la 6.500 de lei lunar pentru o bonă. În prezent, un angajat cu puțină experiență în domeniu IT câștigă între 4.500 și 6.000 de lei. Astfel, bonele din România se pot bucura de câștiguri substanțiale. Cu doar câteva zile înainte de începerea școlar, cererea a crescut, iar platformele de anunțuri sunt pline de oferte pentru persoanele cu experiență în îngrijirea copiilor.

Majoritatea anunțurilor de pe internet sunt publicate de bucureșteni. Pentru un program de patru ore, aceștia sunt dispuși să plătească 3.000 de lei lunar, în timp ce salariul pentru un program full time ajunge la 6.000 de lei.

Pentru bonele care acceptă să locuiască împreună cu familia, salariul poate ajunge la 6.500 de lei. Pe lângă salariu, acestea au masa și cazarea inclusă.

„90% dintre ele nu se încadrează în ceea ce solicită din punct de vedere financiar. Multe dintre ele au peste 50 ani, nu se pot apleca, se mișcă greu, nu pot avea grijă de un copil mic. Cele sub 40 nu au experiență, nu știu să spele biberoane, să schimbe un copil. Cer un salariu de 3.500 – 6.000 de lei dar nu sunt pregătite”, ne-a spus Daniel Spring, un părinte aflat în căutarea unei bone.

Pe lângă experiență, părinții caută persoane care respectă regulile legate de igienă și vorbesc corect gramatical.

„E important pentru părinte ca atunci când cineva are grijă de copilul să fie responsabil și să pună accent pe igienă. Vă spun din experiență. Până acum am schimbat două-trei bone. A durat foarte mult până le-am găsit”, a adăugat el.

Pentru un program de weekend, părinții oferă între 250 de lei și 400 de lei pe zi.

„O doamnă bine pregătită poate fi plătită cu maxim 400 de lei pe zi. Cred că este rezonabil”, a mai spus acesta.

Din ce în ce mai multe familii din București aleg să angajeze bone din Asia, în special din Filipine, apreciate pentru profesionalismul și devotamentul lor față de copii. Această practică, inspirată din țările occidentale, câștigă teren și la noi, fiind tot mai căutată atât de vedete, cât și de părinții ocupați.

Procesul de recrutare nu este unul ieftin. Familiile care își doresc o bonă din Filipine sau din alte țări asiatice precum Nepal, Indonezia ori Sri Lanka plătesc o sumă importantă către agențiile specializate.

La această sumă se adaugă salariul lunar, care variază între 500 și 600 de euro, plus alte taxe aferente. În plus, angajatorii trebuie să asigure cazare și masă pentru bonele venite din afara țării.

În paralel, mulți români apelează și la cele care preferă plata cu ora. În aceste cazuri, tarifele pornesc de la 30 de lei, în funcție de experiență și de numărul de copii.