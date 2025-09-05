Social Ministrul Educației: Părinții să își trimită copiii la școală luni, indiferent de nemulțumirea profesorilor







Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi trimită copiii la şcoală luni și a spus că este optimist în privinţa începerii cursurilor, chiar dacă profesorii şi-au exprimat nemulţumirea. „Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală”, a spus ministrul.

Daniel David a mai spus că rolul profesorului este să primească elevul în clasă. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală. Esenţa unui profesor, că este sindicalist sau că este nesindicalist, când are un copil în faţa şcolii îl invită în şcoală şi în sala de clasă. E o chestie de morală, nu mă refer la aspectul legal”, a mai spus ministrul la o emisiune TV.

El a spus că este optimist în privința începerii școlii luni, chiar dacă în sistemul de învățământ există nemulțumiri.

„Sunt optimist pentru faptul că vom începe luni şcoala, asta fără să anuleze, nemulţumirile pe care le văd în sistem, care vin şi din partea mea, poate o să le discutăm cândva. Sunt diverse forme de protest, unele mai implicite, altele mai explicite, dar şcoala începe luni”, a mai declarat acesta.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia „Spiru Haret” şi Federaţia „Alma Mater” au anunţat că, în semn de protest faţă de prevederile Legii nr. 141/2025, care ar fi provocat cea mai gravă criză din educaţie din ultimii 35 de ani, vor organiza pe 8 septembrie 2025 o pichetare la sediul Guvernului, urmată de un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

„Acţiunile urmăresc să atragă atenţia asupra obligativităţii soluţionării problemelor cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi asupra faptului că salariaţii din educaţie resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învăţământ, dar în primul rând asupra beneficiarilor educaţiei”, au spus sindicaliștii.