Monden Serghei Mizil, înfuriat de scumpirea medicamentelor







Până și Serghei Mizil este nemulțumit de măsurile Guvernului, în speță de scumpirea medicamentelor care l-a afectat și pe el. De altfel, Serghei are mai multe nemulțumiri legat de ce se întâmplă în țară.

Omul de afaceri a fost consternat în momentul în care a văzut scumpirile de la medicamente. “Deci m-am dus la medicamente, ăstia nu mai pot sa cumpere medicamente. Deci orice medicament care era pana acum 40 de lei este acum 130 de lei.

Am cumpărat și azi, i-am arătat lui Corina care nu înțelege nimic și care ascunde banii de mine, mă tâlhărește”, a explicat Serghei. Acesta a adăugat ca situația lui financiară este una ok, dar sunt alții care suferă.

“Eu am bani, dar alții. Totul a crescut. Majoritatea aveau TVA 0 acum au 21%. Plus că au scumpit cu transportul, cu vamă, cu gaz. Deci am luat două medicamente am dat 200 și ceva de lei, până acum erau 80 de lei.

I-am arătat lu Cora, uite domne’, la ce mă supui. Pentru că nervii pe care mi-i faceți când apar aici, mă costă medicamente și nu mai am monetizare”, a mai spus el. Pe de altă parte, a adăugat că nimic nu prea pare să meargă bine în țara. Și a dat un alt exemplu în care fața lui a stat blocată în avion o oră și jumătate, pe Henry Coandă.

“E jale, a venit Anamaria din Germania și au stat o oră și ceva în avion. Pe Otopeni, ca nu aveau scară să îi dea jos. Cum să nu te dea jos din avion, i-a dat pe jumătate. I-a dus pe pistă. A aterizat alt avion i-a ascuns să nu-i calce avionul. A venit autocarul plin tot cu aia pe care i-a adus înapoi, i-a băgat iar. O oră și jumătate ce Românie e asta din ziua de azi?! Păi când vine un străin și stă atâta ca nu i au venit valizele… ce afacere sa mai facă ăla?? “, a mai explicat Serghei.