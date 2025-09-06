Monden

Serghei Mizil, înfuriat de scumpirea medicamentelor

Serghei Mizil, înfuriat de scumpirea medicamentelorSerghei Mizil. Sursa foto: Instagram
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Până și Serghei Mizil este nemulțumit de măsurile Guvernului, în speță de scumpirea medicamentelor care l-a afectat și pe el. De altfel, Serghei are mai multe nemulțumiri legat de ce se întâmplă în țară.

Serghei, nemulțumiri în lanț

Omul de afaceri a fost consternat în momentul în care  a văzut scumpirile de la medicamente. “Deci m-am dus la medicamente, ăstia nu mai pot sa cumpere medicamente. Deci orice medicament care era pana acum 40 de lei este acum 130 de lei.

Am cumpărat și azi, i-am arătat lui Corina care nu înțelege nimic și care ascunde banii de mine, mă tâlhărește”, a explicat Serghei. Acesta a adăugat ca situația lui financiară este una ok, dar sunt alții care suferă.

Bugetarii, greu de angajat în mediul privat, deși cererea e mare
Bugetarii, greu de angajat în mediul privat, deși cererea e mare
Două tronsoane de pe Autostrada A0 Nord, gata înainte de termen. Când vor fi date în folosință
Două tronsoane de pe Autostrada A0 Nord, gata înainte de termen. Când vor fi date în folosință

“Eu am bani, dar alții. Totul a crescut. Majoritatea aveau TVA 0 acum au 21%. Plus că au scumpit cu transportul, cu vamă, cu gaz. Deci am luat două medicamente am dat 200 și ceva de lei, până acum erau 80 de lei.

I-am arătat lu Cora, uite domne’, la ce mă supui. Pentru că nervii pe care mi-i faceți când apar aici, mă costă medicamente și nu mai am monetizare”, a mai spus el. Pe de altă parte, a adăugat că nimic nu prea pare să meargă bine în țara. Și a dat un alt exemplu în care fața lui a stat blocată în avion o oră și jumătate, pe Henry Coandă.

Fata lui blocată pe aeroport

“E jale, a venit Anamaria din Germania și au stat o oră și ceva în avion. Pe Otopeni, ca nu aveau scară să îi dea jos. Cum să nu te dea jos din avion, i-a dat pe jumătate. I-a dus pe pistă. A aterizat alt avion i-a ascuns să nu-i calce avionul. A venit autocarul plin tot cu aia pe care i-a adus înapoi, i-a băgat iar. O oră și jumătate ce Românie e asta din ziua de azi?! Păi când vine un străin și stă atâta ca nu i au venit valizele… ce afacere sa mai facă ăla?? “, a mai explicat Serghei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:05 - Bugetarii, greu de angajat în mediul privat, deși cererea e mare
14:59 - Serghei Mizil, înfuriat de scumpirea medicamentelor
14:52 - Consumul de fructe și legume, îmbunătățit într-un oraș american
14:41 - Trenul lui Kim Jong-un: un bunker pe șine. Siguranță maximă garantată
14:28 - Două tronsoane de pe Autostrada A0 Nord, gata înainte de termen. Când vor fi date în folosință
14:17 - Ambasadorul României în SUA spune că nimeni de acolo nu-l cunoaște pe Georgescu

Proiecte speciale