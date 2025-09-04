Social Apartamentele s-au scumpit, dar numărul de tranzacții se prăbușește







În ultimele săptămâni, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe au crescut cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată o analiză Storia, cea mai accesată platformă imobiliară din România. Cele mai scumpe apartamente se găsesc în Cluj-Napoca, cu 3.138 euro/mp, urmat de Brașov, cu 2.241 euro/mp, și București, cu 2.096 euro/mp.

La polul opus se află Oradea (1.829 euro/mp), Timișoara (1.871 euro/mp) și Sibiu (1.872 euro/mp), potrivit prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia.

Deși datele arată că românii au vizualizat cu 14% mai multe anunțuri față de anul trecut, interacțiunile cu vânzătorii au scăzut cu 3%, semn că mulți cumpărători se gândesc de două ori înainte de a face acest pas.

„August a fost prima lună, din iunie 2023 încoace, în care se observă o scădere anuală a interacțiunilor dintre proprietari și cei aflați în căutarea unei locuințe. Deși utilizatorii vizualizează mai multe anunțuri (+14% față de anul trecut), aceștia contactează mai puțin vânzătorii (-3% față de august 2024)”, explică Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Potrivit acesteia, rezultatele arată că majoritatea cumpărătorilor se află într-o perioadă de așteptare.

„Așadar, observăm că mulți dintre cei aflați în căutarea unei locuințe se află, mai degrabă, într-o etapă de analiză și așteptare”, adaugă ea.

În august, prețul mediu cerut pentru apartamentele noi a fost de 1.903 euro/mp, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar pentru cele vechi a urcat la 2.330 euro/mp, marcând o majorare de 22%.

Astfel, estimativ, o garsonieră de 40 mp costa 76.120 de euro dacă era nouă și 93.200 de euro dacă era veche, diferența fiind de 17.080 de euro. Un apartament cu două camere de 55 mp ajungea la 104.665 de euro (nou) față de 128.150 de euro (vechi), iar pentru un apartament de trei camere de 75 mp, prețurile erau de 142.725 de euro pentru cele noi și 174.750 de euro pentru cele vechi, diferența fiind de circa 32.000 de euro.

În Cluj-Napoca, diferențele dintre apartamentele noi și cele vechi sunt mult mai mici. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 3.116 euro pentru locuințele noi și 3.156 euro pentru cele vechi. Astfel, o garsonieră de 40 mp costa 124.640 de euro (nouă) față de 126.240 de euro (veche).

Pentru apartamentele cu două camere (55 mp), prețurile medii erau de 171.380 de euro pentru cele noi și 173.580 de euro pentru cele vechi, iar pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), valoarea medie cerută a fost de 233.700 de euro pentru noile locuințe și 236.700 de euro pentru cele vechi, diferența fiind minimă, de doar câteva mii de euro.

În Brașov, apartamentele vechi continuă să fie mai scumpe decât cele noi. În august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 2.198 euro pentru locuințele noi și de 2.255 euro pentru cele vechi. Astfel, o garsonieră de 40 mp costa aproximativ 87.920 de euro dacă era nouă și 90.200 de euro dacă era veche.

Pentru apartamentele cu două camere (55 mp), locuințele vechi se vindeau în medie cu 124.025 de euro, cu 3.135 euro mai mult decât cele noi, care ajungeau la 120.890 de euro. În cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), prețul mediu solicitat era de 164.850 de euro pentru noile locuințe și de 169.125 de euro pentru cele vechi, diferența fiind de 4.275 de euro.

În Constanța, apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi, diferențele fiind mai mari în cazul locuințelor mari. În august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.990 euro pentru apartamentele noi și 2.004 euro pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp costa 79.600 euro dacă era nouă și 80.160 euro dacă era veche, iar un apartament cu două camere (55 mp) ajungea la 109.450 euro pentru cele noi și 110.220 euro pentru cele vechi. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), prețul mediu a fost de 149.250 euro pentru locuințele noi și 150.300 euro pentru cele vechi.

În Iași, apartamentele vechi s-au vândut, de asemenea, mai scump decât cele noi, iar diferențele sunt vizibile pe toate segmentele. În august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.780 euro pentru locuințele noi și 1.924 euro pentru cele vechi, ceea ce face din Iași orașul cu cele mai accesibile apartamente noi dintre principalele orașe analizate.

O garsonieră de 40 mp costa 71.200 euro dacă era nouă și 76.960 euro dacă era veche. Pentru apartamentele cu două camere (55 mp), prețurile erau de 97.900 euro (nou) și 105.820 euro (vechi), iar pentru cele cu trei camere (75 mp), 133.500 euro pentru noile locuințe și 144.300 euro pentru cele vechi, diferența fiind de peste 10.000 euro.

În Sibiu, luna august a adus o ușoară inversare a trendului obișnuit: apartamentele vechi s-au vândut mai ieftin decât cele noi. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.895 euro pentru locuințele noi și 1.869 euro pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp într-un bloc nou a fost vândută cu 75.800 euro, cu 1.040 euro mai mult decât una veche, care a costat 74.760 euro. Apartamentele cu două camere (55 mp) au ajuns la 104.225 euro pentru cele noi și 102.795 euro pentru cele vechi, iar pentru locuințele cu trei camere (75 mp), diferența a fost de 1.950 euro, prețul mediu fiind de 142.125 euro pentru cele noi și 140.175 euro pentru cele vechi.

În Craiova, apartamentele noi s-au vândut mai scump decât cele vechi. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 2.008 euro pentru locuințele noi și 1.907 euro pentru cele vechi. O garsonieră de 40 mp a costat 80.320 euro, cu 4.040 euro mai mult decât una veche, iar un apartament cu două camere (55 mp) a avut un preț mediu de 110.440 euro față de 104.885 euro pentru cel vechi.

Apartamentele cu trei camere (75 mp) au fost vândute la 150.600 euro (nou) și 143.025 euro (vechi), diferența fiind de 7.575 euro.

În Oradea, diferențele dintre apartamentele noi și cele vechi rămân semnificative. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.871 euro pentru locuințele noi și 1.764 euro pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp nouă a costat 74.840 euro, față de 70.560 euro pentru una veche. Apartamentele cu două camere (55 mp) s-au vândut la 102.905 euro (nou) și 97.020 euro (vechi), iar cele cu trei camere (75 mp) la 140.325 euro (nou) și 132.300 euro (vechi).

În Timișoara, apartamentele noi s-au vândut mai scump decât cele vechi. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.939 euro pentru locuințele noi și 1.828 euro pentru cele vechi. O garsonieră de 40 mp într-un bloc nou a costat în medie 77.560 euro, cu 4.440 euro mai mult decât una veche, care a avut un preț de 73.120 euro.

Pentru apartamentele cu două camere (55 mp), locuințele noi s-au vândut la 106.645 euro, iar cele vechi la 100.540 euro, diferența fiind de 6.105 euro. În cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), prețul mediu a fost de 145.425 euro pentru cele noi și 137.100 euro pentru cele vechi, o diferență de 8.325 euro.