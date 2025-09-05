Monden

A renunțat la TVR 1. Celebra jurnalistă și-a încheiat colaborarea cu televiziunea publică

A renunțat la TVR 1. Celebra jurnalistă și-a încheiat colaborarea cu televiziunea publicăTelevizor. Sursa foto: dreamstime.com
Mădălina Dobrovolschi, jurnalista care a prezentat la TVR 1 emisiunea „Ţară, ţară, cine eşti?”, a anunțat că își încheie colaborarea cu televiziunea publică. „În prezent sunt în discuţii cu o altă televiziune”, a spus aceasta, pentru Paginademedia.ro.

Mădălina Dobrovolschi pleacă de la TVR 1

Jurnalista a afirmat că emisiunea este un proiect independent, al cărui concept îi aparține în totalitate, fiind susținut prin finanțări și sponsorizări private. Ea a menționat că în luna iunie s-a încheiat contractul de colaborare cu TVR.

„În prezent sunt în discuţii cu o altă televiziune pentru continuarea formatului, pentru că îmi doresc o platformă mai vizibilă, potrivită pentru o emisiune care oferă voce societăţii civile şi oamenilor care schimbă România în bine”, a mai adăugat aceasta.

Emisiunea, lansată în 2022

Mădălina Dobrovolschi a declarat că proiectul nu s-a bazat pe finanțare publică și că a dorit întotdeauna să rămână o inițiativă „generoasă și autentică”.

„Pentru mine este esenţial ca emisiunea să îşi păstreze această identitate şi să nu fie umbrită de interese din afara spiritului ei iniţial - jocuri de culise şi alte speculaţii despre funcţii care nu m-au interesat niciodată”, a continuat jurnalista.

Formatul de interviu „Ţară, ţară, cine eşti?” a fost lansat în 2022, odată cu revenirea în televiziune a fostei purtătoare de cuvânt a fostului președinte Klaus Iohannis, și are ca scop confruntarea a două perspective despre România, una orientată spre probleme și alta spre soluții, aducând în prim-plan exemple de urmat.

Mădălina Dobrovolschi

Mădălina Dobrovolschi. Sursa foto: Captură video Youtube

Episodul care a atras atenția publicului

În urmă cu o lună, emisiunea „Ţară, ţară, cine eşti?” a atras atenția publicului după ce invitat a fost Emil Dobrovolschi, soțul Mădălinei Dobrovolschi.

Pe parcursul emisiunii, moderatoarea l-a întrebat pe soțul său despre aspecte mai puțin cunoscute din cariera acestuia. „Ce înseamnă să fii moderator cu documentarea completă făcută. Care a fost momentul cel mai greu din Școala de Aviație?”, a fost una dintre întrebări.

„Aveam 21 de ani și zburam cu un avion de antrenament, de transport ușor, și am avut un accident. Norocul a fost că nu aveam colegi în spate… avionul a fost distrus în totalitate”, a răspuns acesta. Momentul a stârnit numeroase comentarii în spațiul public, fiind criticate oportunitatea și contextul apariției la televiziunea publică.

