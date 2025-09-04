Monden Octavia Geamănu amenință Antena cu CEDO. Fosta prezentatoare povestește un episod șocant din redacție







Octavia Geamănu, fostă prezentatoare a Observatorului Antenei 1, explică cum a fost pusă să se tundă, doar pentru că nu era plăcută de o șefă. Aceasta mai spune că are trei procese pe rol și că va ajunge la CEDO dacă e necesar.

Fosta prezentatoare explică un episod șocant pe care l-a trăit în redacția Observator. ”Căutam ceva prin telefon și am dat peste prima imagine. Mi-am amintit cât am suferit pentru că m-am tuns fără voia mea. Venise o șefă nouă la Observator și primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună un alt coleg în locul meu și să-mi spună să sau acasă că vrea să vadă cum merge jurnalul fără mine.

Ceva nou, nu se mai întâmplase asta, nu mie, ci nimănui. N-a mers mai bine. Și atunci s-a gândit să-mi transmită să mă tund scurt. Culmea e că și acum mi se pare la fel de șocant ca atunci. A mai durat un an până să îmi spună că nu vrea să mai prezint vreun Observator să îmi caut altceva în altă parte. Tot ea a subliniat că nu are ce să îmi reproșeze”, a explicat aceasta.

De altfel, aceasta a completat că va merge până în pânzele albe. ”Doar că avea de pus pe altcineva din afară în locul meu și o ”încurcam”: (...) Se apropie un nou termen într-unul dintre procese. Se întâmplă rar. Cam odată pe an. Descurajant interval dar știa cum merg lucrurile. (...)

Cum vi se pare ca din prezentator de știri, jurnalist cu trecut în domeniu, realizator de ediții speciale, ca la știri unde vorbești despre tot. Și toate să ți se propună să prezinți o rubrică de 2 minute în cadrul jurnalului de o oră pe care l-ai prezentat ani la rând.

Cu audiențe de care nu s-a plâns nimeni vreodată, din contră”, a explicat ea. A adăugat că are trei procese pe rol și că dacă nu va găsi dreptatea în țară merge până la CEDO.